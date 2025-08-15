¡Ú·Ù¾â¡Û´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¡È¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡ÉÃæ¹ñ¤ÇÌ¢±ä¤«¡©¶¼°Ò¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ë¤â¡ÄÀìÌç²È¡Ö¶ËÈùÎÌ¤Ç¤â¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡×
¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¿Í¡£
¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈÊâ¤¯¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡×¤Î¤è¤¦¡Ä¡£
¤¢¤ë´í¸±¥É¥é¥Ã¥¯¤Î´í¸±À¤ò·Ù¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤Î¶¼°Ò¤¬º£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÉÝ¤µ¤¬Àø¤à¥É¥é¥Ã¥°¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñÆâ¤Ç¤âÂáÊá¼Ô¡Ä¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤Ï¡©
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¡×¤Ï¡¢1964Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢³¤³°¤ÇËã¿ìÆ³ÆþÌô¤äÄÃÀÅºÞ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÆâÌ¤¾µÇ§¤Î°åÌôÉÊÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
5·î16Æü¤Ë¡Ö»ØÄêÌôÊª¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢°åÎÅÅù¤ÎÍÑÅÓ°Ê³°¤Ç¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢Æþ¡¦ÈÎÇä¡¦½ê»ý¡¦»ÈÍÑÅù¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢Ãí°Õ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÅ»Ò¤¿¤Ð¤³¤Î¥ê¥¥Ã¥É¤Ëº®¤¼¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¡£
µÛ°ú¤¹¤ë¤ÈÃæ¿õ¿À·Ð¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¼êÂ¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤äÅ¥¿ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÛ°ú¤·¤¿¿Í¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥¾¥ó¥Ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡È¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¶¼°Ò¤¬º£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
7·î9Æü¡¢²Æì¸©±ºÅº»Ô¤Ç¤Ï20Âå¤ÎÃË2¿Í¤¬½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼êÂ¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ç16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬ÂáÊá¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿ºÝ¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç30ºÐ¤ÎÃË¤¬½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï¡Ö¹çË¡ÌôÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌôÊªÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÌô³ØÉô¡¦°¤ÉôÏÂÊæ¶µ¼ø¤Ï¡Ä¡£
ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÌô³ØÉô °¤ÉôÏÂÊæ¶µ¼ø¡§
¶ËÈùÎÌ¤Ç¤â»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹á¹Á¤äÂæÏÑ¤Ç¤ÏÍðÍÑ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶áÎÙ¤ÎÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¼Ô¤Ê¤É¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÌôÊª¤Ë¿¨¤ì¡¢¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ê¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×8·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë