連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第３回 高橋大輔 中編（全３回）

2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第３回は、トリノ、バンクーバー、ソチの３大会に出場した高橋大輔の軌跡を振り返る。全３回の２回目（中編）は、日本男子初の五輪メダルを獲得したバンクーバー大会への道のりについて。



バンクーバー五輪で、日本男子初のメダルを獲得した高橋大輔 photo by Getty Images





＊ ＊ ＊

【東京開催の世界選手権でうれし泣き】

日本男子たったひとりでの戦いで、しかもショートプログラム（SP）１番滑走とフリー最終滑走という大きなプレッシャーがかかる舞台を経験した2006年トリノ五輪。とくにフリー最終組最終滑走は、場内に響く大歓声を聞くうちに不安になって自信をなくしたといい、自滅する結果になった。

だが、高橋大輔を指導する長光歌子コーチは、「トリノの経験が次の世界選手権の最終滑走で生かせた。どんなに会場が湧いても、びくともしなくなった。一回経験したらそれを次に生かせる能力がすごいと思いました」と評価する。

トリノ五輪は納得しきれない結果ではあったが、８位入賞。世界トップを本気で狙う意欲を持った翌2006−2007シーズンに、高橋は一気に成長した。

GPシリーズのスケートカナダで２位となると、NHK杯はSPで自己ベストの84.44点を出して首位発進。フリーでは２シーズンぶりに４回転トーループを決め、合計得点はこれまでの公認自己ベストを30点近く上回る247.93点として初優勝を果たす。

さらにGPファイナルも、腹痛や吐き気がある最悪な体調ながら日本男子過去最高となる２位になり、その２週間後の全日本選手権も優勝した。

そして３回目の挑戦となった2007年世界選手権は、2002年以来５年ぶりの日本開催となった東京大会。SPは２人前のブライアン・ジュベール（フランス）が４回転トーループを入れた構成で83.64点を出してトップに立った状況での演技だった。

「久しぶりに足がガクガクして緊張しました」という高橋は、最初の３回転フリップ＋３回転トーループが回転不足と判定される滑り出しになり74.51点。79.90点のジェフリー・バトル（カナダ）に次ぐ３位発進となった。

フリーでは最初の４回転トーループで手を着くミスをしたものの、そのあとはトリプルアクセル２本をしっかり決めて立て直してミスはなく滑った。合計では１人前に滑ったジュベールをとらえきれずに２位だったが、フリーの得点は163.44点で１位。

「滑る前は泣きそうなくらい緊張しましたが、100％ではなくても東京のみんなの前で悪くない演技ができたのはよかったです。フリー１位の小さな金メダルをもらえたのはうれしいです」と、高橋は涙を流した。

「うれし泣きは初めてです」と言う高橋。７位になった織田信成とともに翌季の世界選手権出場枠３枠を獲得したことについては、「これでまた日本男子のレベルも上がってくると思うのでよかった」と語った。

それまでは女子の人気が高かった日本のなか、男子への注目度を一気に高めていく契機になったメダル獲得だった。

【新たな表現に挑み世界トップへと駆け上がる】

翌2007−2008シーズンはさらなる進化を見せた。2006年からトレーナーもついたなかで取り組んでいたのは、柔軟性をつけること。新採点システムではスピンやステップなどできちんと要素をこなしてレベルを上げるために必要度が増したからだ。

その成果が徐々に出始めるなか、プログラムでも新たな世界に挑戦。SPの『白鳥の湖 ヒップホップバージョン』だ。前季からコーチを務めているニコライ・モロゾフとともにニューヨークへ行き、ダンスレッスンを受けた。

それまでも高橋のステップは世界トップレベルだと評価されていたが、ピップホップの曲に乗った滑りは、技術の高さを生かし、さらにキレ味を増したこれまでにない表現世界。「昔から音楽がかかると自然に体が動き出していた」と言う高橋のダンサーとしての資質が前面に出て、表現力でも高く評価されるようになった。

その勢いはNHK杯連覇となって表われ、GPファイナルはステファン・ランビエール（スイス）に逆転され２位だったが、際どい勝負に持ち込んだ。全日本選手権は２位に35点以上の差をつけて圧勝した。

２年連続表彰台を狙った世界選手権は、４回転２本に挑戦し転倒もあって４位にとどまったが、その前の四大陸選手権では４回転２本を決めたフリーで175.84点をマークし、合計は264.41点。この得点はともにトリノ五輪でエフゲニー・プルシェンコ（ロシア）が出した当時の歴代世界最高得点を更新するものだった。高橋は世界のトップレベルに立ったことを証明したのだ。

【大ケガを負い過酷なリハビリ生活】

しかし、シーズンが終わると不運に見舞われた。モロゾフコーチがライバルの織田ともコーチ契約をしたため、３年間続けてきた師弟関係を解消。さらに2008年10月末の練習中にジャンプの着地で右膝を痛めた。精密検査の結果は前十字靱帯と半月板の損傷だった。

過去のフィギュアスケート選手で、そのケガから復活した選手はいないとも聞いた。だが高橋はスポーツ医学の進化を信じて手術を決断する。「どうせやるなら世界の頂点を目指したい。それなら一か八かで勝負をすべきだ」（高橋）と考えたからだ。

2008年11月に手術をしてその２日後から復帰を目指すリハビリの日々が始まった。だが動かなくなった筋肉を奥のほうからほぐして動かせるようにする治療は、鋭い痛みを伴うものだ。１日８〜９時間のリハビリが毎日続き、悲鳴を上げたのは気持ちのほうだった。

年が開けた2009年２月のある時、気持ちがスッと切れてしまい、病院へ行くのをやめるとそれから１週間ほどは外部との連絡をいっさい絶って引きこもった。ある時は目的もなくフラッと新幹線に乗り、適当な駅で下車して時間をつぶしたこともあったと、高橋はのちに苦笑しながら振り返っている。

長光コーチは連絡さえ取れなかった高橋が久しぶりに自分の家に来た時、「もうこれ以上あの子を追いつめるのはかわいそうだ。自分が周りの関係者に謝るだけ謝って、彼をもうスケートから解放させてあげよう」とまで思ったという。

そんな葛藤のなかでも気持ちを取り戻した高橋は、再び厳しいリハビリ生活に戻ると４月４日には氷上練習ができるまでに回復し、６月からはジャンプも跳び始めた。

だが、問題も出てきた。リハビリ期間中に故障の一因になった足首や股関節の硬さの解消にも手をつけ、下半身の可動域が広がりステップやスピンでは大きな動きができるようになった一方で、ジャンプの感覚が狂ってしまった。

１年半ぶりの復帰戦だった2009年フィンランディア杯は優勝したが、GPシリーズのNHK杯のフリーでは４回転トーループだけではなく後半の３回転ジャンプでも転倒するミスが出て４位に。次のスケートカナダ２位で進出したGPファイナルでも、フリーはジャンプの失敗に加え、スピンが２本0点になるミスで５位と安定しなかった。

それでも五輪代表選考会も兼ねた３週間後の全日本選手権は、261.13点で完全優勝。２回目の五輪代表を決めると、高橋は「全日本の優勝はうれしいけれど、まだちゃんと自分の演技ができるまでにはなっていません。堂々と五輪に行けるような演技ではないので、ここで喜んでいてはダメ」と気持ちを引き締めていた。

【日本男子初の五輪メダルは「ご褒美」】

事前にカナダで１カ月ほど練習を積んでから臨んだ2010年バンクーバー五輪は、４回転ジャンプの感覚が戻りきっていない以外には問題なかった。その状態のよさは、SPでの完璧な演技で見せた。

肉体改造の効果も感じさせるスピンは、３本とも最高難度のレベル４にするノーミスの滑りで、当時の公認大会自己最高の90.25点の３位発進。4回転トーループを跳んでトップに立ったプルシェンコとは0.60点の僅差だった。

「自分は練習してきたということだけを信じてできた。得点を見た時にプルシェンコとそんなに離れてなかったので、フリーへ向けては変なプレッシャーがなくていいかなと思いました」

そう満足気に話していた高橋。２日後に行なわれたフリーは、SP２位のエヴァン・ライサチェク（アメリカ）が４回転を回避し、合計を257.67点として暫定１位になったあとの演技だった。

「４回転を跳んでメダルを獲るというのが理想」と言った高橋は、冒頭の４回転に挑戦。転倒はしたが、そのあとは粘りの滑りを見せ、ミスも最小限に抑えて合計を247.23点として暫定２位につけた。

最終滑走で４回転＋３回転を跳んで合計を256.36点にしたプルシェンコには抜かれたが、日本男子初の銅メダルを獲得した。

「このメダルは僕にとってはご褒美だと思います」と笑顔で話す高橋は、「ケガをしたことはこれからの僕のスケートや人生にとってすごく勉強になった。今回は失うものがなかったけれど、これが最後ではなく通過点だと思っています」と言葉を続けた。

その１カ月後の世界選手権。SPでトップに立つと、フリーでは冒頭に世界初の４回転フリップ挑戦。回転不足ながらも着氷するとそのあとはほぼノーミスの滑り。２種類のステップと３本のスピンは、シングル初のすべてレベル４獲得という快挙も果たし、優勝。初の世界の頂点を立ったのだった。

後編につづく

＜プロフィール＞

高橋大輔 たかはし・だいすけ／1986年、岡山県倉敷市生まれ。８歳でスケートを始める。2002年世界ジュニア選手権優勝。2006年トリノ大会、2010年バンクーバー大会、2014年ソチ大会と五輪３大会連続で入賞。バンクーバー大会では日本男子初の銅メダルを獲得。2014年に一度現役を退き、2018年に32歳で復帰。2020年にはアイスダンスへ転向し、村元哉中とカップルを結成。2022年全日本選手権で優勝。2023年に競技を引退し、現在はプロスケーターとしてアイスショーのプロデュース・出演を行なう。