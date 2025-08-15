1年目に2桁勝利

【MLB】オリオールズ 5ー3 マリナーズ（日本時間15日・ボルティモア）

オリオールズの菅野智之投手が14日（日本時間15日）、本拠地のマリナーズ戦に先発し、5回1/3を3安打1失点で10勝目（5敗）を挙げた。今季は23試合に投げて防御率4.13。日本投手がメジャー1年目で2桁勝利をマークしたのは10人目で、35歳での挑戦で大台に乗せた。

初回は1死からネイラーに右翼線への安打を浴びるも、右翼ジャクソンの好返球による二塁補殺にも助けられ、後続を断って無失点の立ち上がり。2回から4回まで許した走者は四球の1人のみと調子を上げた。5回は先頭にエンタイトル二塁打を許すも、後続を3人で抑えて得点を許さなかった。

味方打線は4回に3点を先制し、5回にも2点を追加するなど、菅野を援護。6回1死一塁としたところで雨が激しくなり、試合は2時間18分中断。再開後に交代となった。

月間防御率が6月は6.20、7月は5.75と夏場に調子を落としかけたが、前回8日（同9日）のアスレチックス戦に続いて連勝。チームはア・リーグ東地区最下位に沈む中、2桁勝利一番乗りと気を吐いている。

トニー・マンソリーノ監督代行はオールドルーキーの好投を「かなりよかったね！ 失点を許さず、ストライクを投げ、球速が出ていた。スプリットもよかった」と称賛。「制球もよかった。彼はいい投球をしていた。（雨天中断は）本当に不運だと感じた。彼は今年、よく雨に悩まされている。多くのベテラン投手がそうであるように、（雨に対して）とても上手に対応してくれた」と語った。

ジョーダン・ウェストバーグ内野手は「（菅野は）私たちにとって、神からの贈り物だ。シーズンは私たちが望んだ通りの展開になっていないけど、先発陣の（活躍には）誇りに思っているし、有難いと感じている」とコメント。「（今シーズン）彼をあまり援護できていないけど、変わることを信じている」と話し、チームの奮起を促した。（Full-Count編集部）