4歳長男からの「だいじなおはなし」→内容に9.2万人がキュン！「これはマジで大事」「かわいい」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、とっこ(@toco105_tocco)さんの投稿したエピソードです。子どもが小さいうちは特に、いろいろなことを話してくれますよね。とっこさんはある日、4歳長男から「だいじなおはなしがある」と言われます。なあにと聞くと、耳元でこっそりと教えてくれたそう。そのあまりにかわいい「だいじなおはなし」にきゅん…。
投稿者・とっこ(@toco105_tocco)さんはある日、4歳長男から「だいじなおはなしがある」と言われます。なあにと聞くと、耳元でこっそりと教えてくれたそう。そのあまりにかわいい「だいじなおはなし」に、きゅん…と癒されること間違いありません。
「ぼく、すきな色がかわった」と、報告してくれたお子さんはとってもかわいらしいですね。子どもにとって好きな色が変わったのは、こっそりと伝える大事な話ということにほっこりしました。
「ぼく、すきな色がかわった」4歳長男からの大事な報告
子どもが小さいうちは特に、いろいろなことを話してくれますよね。遊んだこと、目にしたもの、子どもから見た世界のお話は面白いものです。
長男から「だいじなおはなしがある」と言われてなあにと聞くと、耳元で小さな声で「ぼく、すきな色がかわった☺️あお☺️」と教えてくれました。大事なお話だ…！
この投稿には「長男さんは自分で決めた好きな色がちゃんと伝えられて幸せですね☺️」「教えてくれてありがとうだね😊」といったコメントが寄せられていました。
自分で決められたことは大事という視点と、親目線では子どもの服などの好みが変わってくるから大事な情報！といった視点もありますね。お子さんからの「だいじなおはなし」に、胸がぽかぽかな素敵な投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）