「Nitro XV322QKV3bmiiphx」

Amazonにて、各社のゲーミングモニターがセール価格で販売されている。期間は製品により異なる。

今回のセールでは、Acerの高速IPS 4Kディスプレイ搭載31.5型「Nitro XV322QKV3bmiiphx」や、ベンキュージャパンのリフレッシュレート240Hz対応27型「BenQ MOBIUZ EX270M」、PHILIPSのリフレッシュレート180Hz対応27型「EVNIA」などが対象となっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Acer

セール期間：8月21日23時59分まで

高精細で美しい画像を映し出す、解像度 4K（3,840×2,160)の31.5インチディスプレイを搭載。リフレッシュレートは160Hzに対応している。

BenQゲーミングモニター

セール期間：8月28日23時59分まで

「BenQ MOBIUZ EX270M」

リフレッシュレート240Hz対応、Full HD/IPSパネル採用、HDRi技術により、PS5/PS4/Xboxの世界観を楽しめる。また、応答速度GtG及びMPRT 1msにより、快適で没入感のあるゲーム体験が可能だ。

2.1ch(2W×2および5Wウーファー)高音質treVoloスピーカーを搭載。さらに、選べるサウンドモード5種類（FPS、RCG、SPG、シネマ、ライブ/ポップ）により、リアルな音響体験が可能となっている。

Phillips ゲーミングモニター

セール期間：8月28日23時59分まで

PHILIPS EVNIA ゲーミングモニター (27インチ）

0.5ms応答速度×WQHD高解像度×高リフレッシュレート180Hzで、美しいバーチャル空間を堪能できる。