今季加入の千葉GK岡本享也が宮崎にレンタル「この決断は、自分に課した新たな挑戦であり成長へと踏み出す重要な一歩」
テゲバジャーロ宮崎は14日、ジェフユナイテッド千葉のGK岡本享也(30)を期限付き移籍で獲得したことを発表した。
岡本は今シーズンにY.S.C.C.横浜から千葉へ加入。ここまで公式戦の出場はなかった。
千葉の公式サイトを通じ、岡本は「今シーズンこそJ1に昇格する事をチームの使命として毎日ハードワークする最高のチームメイト、スタッフに支えられ試合に出てなくても充実した日々を過ごしていました」と思いを述べながら「この決断は、自分に課した新たな挑戦であり成長へと踏み出す重要な一歩です。強い覚悟を胸に新しい環境で自分を磨いていきます」と移籍決断の胸中を明かした。
また、「千葉に来て約半年、最高のチームメイトやスタッフとの出会い、恵まれた環境、環境を整えてくれているクラブスタッフや洗濯等を担当してくださっているクリーニングレディーさん、そしてどんな時も共に闘ってくれている皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。成長した姿を届けられる様に精進したいと思います」と感謝の気持ちも口にしている。
岡本は今シーズンにY.S.C.C.横浜から千葉へ加入。ここまで公式戦の出場はなかった。
千葉の公式サイトを通じ、岡本は「今シーズンこそJ1に昇格する事をチームの使命として毎日ハードワークする最高のチームメイト、スタッフに支えられ試合に出てなくても充実した日々を過ごしていました」と思いを述べながら「この決断は、自分に課した新たな挑戦であり成長へと踏み出す重要な一歩です。強い覚悟を胸に新しい環境で自分を磨いていきます」と移籍決断の胸中を明かした。
また、「千葉に来て約半年、最高のチームメイトやスタッフとの出会い、恵まれた環境、環境を整えてくれているクラブスタッフや洗濯等を担当してくださっているクリーニングレディーさん、そしてどんな時も共に闘ってくれている皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。成長した姿を届けられる様に精進したいと思います」と感謝の気持ちも口にしている。