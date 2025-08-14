旅するハイチュウ、ふたたび。グリーンレーベルと“ちょうどいい大人の遊び心”

森永製菓のソフトキャンディ「ハイチュウ」は、今年で誕生50周年を迎えます。アニバーサリーイヤーを記念し、1月にはアパレルブランド「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」とのコラボアイテムを展開し、話題を呼びました。

この夏、“ハイチュウ×グリーンレーベル”コラボの第2弾が登場します。テーマは「旅するハイチュウ・ワールドスタンダード」。ユニセックスで楽しめるTシャツやキャップ、ソックス、バッグ、ボトルなど、全9型をラインナップしています。

第2弾のコラボテーマ「旅するハイチュウ・ワールドスタンダード」は、「ハイチュウ」が世界中で愛されるブランドであることを象徴しています。

デザインには地球儀や飛行機のモチーフを取り入れ、ベーシックなカラーを基調にすることで、タウンユースにも馴染むスタイリッシュな仕上がりに仕立てられています。

▲「green label relaxing×ハイチュウ×Fruit of the Loom」

「green label relaxing×ハイチュウ×Fruit of the Loom」（5940円）は、フルーツ・オブ・ザ・ルームのボディにコラボテーマをクラシックなデザインで落とし込み、プリントしたTシャツ。遠目にはハイチュウとのコラボと気づかない、さりげない遊び心が魅力です。

▲「green label relaxing×ハイチュウ×NEW ERA」

「green label relaxing×ハイチュウ×NEW ERA」（5500円）は、MLB公式選手用キャップ「59FIFTY」に「ハイチュウ」のイニシャル「HC」をあしらった、洒落の効いたアイテム。強い日差しが続く夏に重宝しそうです。

▲「green label relaxing×ハイチュウ×PAKE」

日本発のジッパーブランド・PAKE（パケ）のストラップ付きジップバッグに、ハイチュウのロゴを総柄でプリントした「green label relaxing×ハイチュウ×PAKE」（1100円）は、街中でも人目を引くポップなアイテム。ワンマイルのお出かけやレジャーシーンにもぴったりです。

▲「green label relaxing×ハイチュウ×KINTO」

シンプルかつスタイリッシュなKINTO（キントー）のステンレスボトルに、記念デザインを施した「green label relaxing×ハイチュウ×KINTO」（3850円）もラインナップ。

ハイチュウロゴを控えめにあしらったシンプルなデザインで、オフィスでも活躍してくれそうです。

▲「50周年記念フリスビー」

さらに、カラフルでポップな「50周年記念フリスビー」（2998円）も登場。こちらは、大人から子どもまでをつなぐ「ハイチュウ」をイメージして制作されたアイテムで、さまざまなフレーバーを思わせるカラフルなデザインが、おなじみのハイチュウロゴとベストマッチしています。

▲「green label relaxing×ハイチュウ×sallies」

そのほかにも、遊び心と使い勝手の良さを兼ね備えたアイテムや、キッズ向けアイテムが展開されています。いずれも8月1日（金）よりユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシングにて発売ですよ。

>> green label relaxing

＜文／&GP＞

【関連記事】

◆シワ？の再現度が最高やん！男梅ラバーなら持ち歩きたくなるかもしれないポーチとタンブラーが登場

◆カルビーの人気スナックがカードゲームに!?好きな菓子デザインを集めちゃおう！

◆見覚えのある“キリン”がチラリ。あの国民的お菓子がスニーカーになったって！