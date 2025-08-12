ヒルトン東京お台場で楽しむ♡秋限定シャインマスカットアフタヌーンティー

2025年9月1日からヒルトン東京お台場「グリロジー バー&グリル」にて、秋の味覚・山梨県産シャインマスカットを贅沢に使用したアフタヌーンティーが登場♡旬のフルーツを主役にしたスイーツや、遊び心あふれるセイボリーが並び、心も満たされる特別なティータイムを叶えてくれます。大切な人との思い出づくりにもぴったりです。

シャインマスカットが主役のスイーツたち



平日 価格：7,200円(税込)/土日祝 価格：7,800円(税込)※表示料金には税金・サービス料が含まれております。

昼夜の寒暖差が育んだ、芳醇な甘みの山梨県産シャインマスカットをふんだんに使用したスイーツは全9種。

マリトッツォ風ブッセやシュークリーム、洋風団子など、どれもみずみずしさが際立つ仕上がりに。

テリーヌやチーズムースなど見た目にも華やかなラインナップで、まさに“秋の宝石箱”のよう♡透明感のあるゼリー×杏仁豆腐の組み合わせも絶品です。

桃やマスカット香るセイボリー＆食べ放題



甘いものの合間に楽しみたいセイボリーには、初秋ならではの“桃”を取り入れたユニークな一品が勢揃い。

桃の香りがふわりと広がる冷製ビシソワーズや、ふわふわのメロンパンにピーチとクリームを挟んだサンドは思わず笑顔になる美味しさ。

さらに注目はワゴンサービス！香り豊かなスコーン2種と、見た目も楽しい4種のサンドイッチが食べ放題で提供され、満足度も抜群です♪

ホテルならではの優雅な空間で



ラグジュアリーな雰囲気が魅力のヒルトン東京お台場。

「グリロジー バー&グリル」では、時間帯に合わせてティータイム・ディナータイムの2パターンが用意され、どちらも120分制（※一部無制限）でゆったりと過ごせます。

東京湾の景色を眺めながら、心も身体も満たされるご褒美アフタヌーンティーをぜひ堪能してみてください。

期間：2025年9月1日（月）～10月14日（火）

場所：「グリロジー バー&グリル」（2F） ※提供店舗が変わる可能性がございます。

メニュー：全18種類（スイーツ、セイボリー、ワゴンサービス）

お問合せ・ご予約はTELにてお願いいたします。

秋のご褒美に、特別なひとときを

秋の訪れを感じる今だけの贅沢、「シャインマスカットアフタヌーンティー」は2025年10月14日までの期間限定開催です。

旬の美味しさを五感で楽しめるこのアフタヌーンティーは、自分へのご褒美や大切な人との特別な時間にぴったり。

心ときめくスイーツとともに、ゆったりとした午後のひとときを過ごしてみませんか♡