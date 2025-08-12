エンゼルス時代の大谷の“後輩”がド軍戦で躍動した

【MLB】エンゼルス 7ー4 ドジャース（日本時間12日・アナハイム）

成長ぶりに日本のファンも驚いている。エンゼルスのザック・ネト内野手が11日（日本時間12日）、本拠地でのドジャース戦で、相手先発の山本由伸投手から18号先頭打者弾を含む、2本塁打で躍動。大谷翔平投手がエンゼルス時代にかわいがっていた“後輩”の躍動に、日本のファンも「すごい選手になってる」と驚いている。

24歳のネトはメジャーデビューした2023年に大谷とプレーした。同年の9月には大谷から打撃のアドバイスを受けるなど、良好な関係を築いていた。この日の試合前には大谷に再会すると投球フォームのモノマネと“日本式”の深々としたお辞儀を披露し、爆笑を誘っていた。

かわいい後輩も、試合が始まれば脅威の打者に一変した。初回に山本から18号の先頭打者弾を放ち、6回にも豪快な中越え19号を放ち、誇らしげにダイヤモンドを一周した。

昨季23本塁打を放ち、今季も“大台”にあと1本としたネト。日本のファンは「ネトくんすごい」「いい感じに成長」「由伸からだよ」「すごい選手になってる 体も分厚くなっている」「あんまり暴れないで」「有望株じゃなく主力」「相手のキーマン」「打ちすぎ」といった驚きの声があがっていた。（Full-Count編集部）