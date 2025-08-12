この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」が、「『私が見た未来』は関係ある？ カムチャッカでの地震！ 津波の被害！ 恐れない若者たち！」と題した動画を公開した。カムチャッカ半島沖で発生した地震と津波が日本に与える影響について、政治評論家で作家の竹田恒泰氏が言及。若者の危機意識の低さ、動物の予知能力、絶滅危惧種ラッコへの懸念、そして「1000年に一度」という表現の欺瞞について持論を展開した。



竹田氏はまず、カムチャッカ半島沖の地震による津波が日本列島22都道府県に到達したことに触れ、岩手県では1.3メートル、その他の地域では30〜40センチの津波が観測されたと説明。予測が3メートルだったことに関連づけ、東日本大震災や能登半島地震では予測を上回る津波が来たり、避難する時間もなく流された場所が多かったことを引き合いに出し、「津波の恐ろしさって骨の髄まで知ってたはず」と語った。そのうえで、10年以上が経過する中で「若い世代の人とか、津波警報が出てるのにサーフィン続けてた人とか」「お前らバカじゃないのか」と、警報下でも危険を顧みない若者の行動に強い憤りを示し、「あの時の映像をしっかりと子どもたちに見せることは重要だ」と防災教育の必要性を訴えた。



さらに竹田氏は、動物の予知能力に言及。東日本大震災の前日に宮城県で「前例のない、とんでもない量のイカが取れた」というエピソードを紹介し、「イカは予知してたんだよね」「これやばいって言って、上のほうに来た」と、動物が危険を察知して行動した可能性を示唆。今回のカムチャッカ地震でも、千葉でクジラ4頭が座礁したことに触れ、「地震の前にすでに座礁してたらしい」と述べ、「動物って事前にわかる」という見方を強調した。



カムチャッカが北海道の東、北方領土や千島列島の先に位置することから、マグニチュード8.7〜8.8の地震があった場合は「千島列島もかなり津波が来てるはず」と推測。特に「チシマラッコ大丈夫かな？」と、絶滅危惧種であるラッコへの懸念を示した。日本国内では現在、ラッコは鳥羽水族館でしか見られず、ワシントン条約により新たな入荷がない現状を説明。大きな波で岩に打ち付けられると死んでしまうラッコの生態に触れ、「この津波で絶滅危惧種のラッコちゃんがだいぶ死んだんじゃないかな」「ラッコもちょっと気が気じゃない」と、人の命だけでなく生態系への影響にも憂慮を示した。あわせて「もう二度とラッコの入荷はないらしいんですよ」と断定的に語った。



最後に竹田氏は、地震や津波の発生頻度をめぐる「1000年に1回」という表現について、「誰も責任を負いたくないから言ってただけ」「嘘」と強く批判。「原発事故も1000年に1回だったらしょうがないじゃんで済ませようとした」と、責任逃れのために使われる言葉だと断じたうえで、「あのクラスの津波はもう1000年で何度来たことか。もう頻繁に来てるんだから日本列島でね」と、日本列島が繰り返し大規模な津波に見舞われている現実を指摘し、防災意識の再構築と真摯な情報公開の必要性を訴えた。