ONE OK ROCKのTakaが自身のInstagramを更新し、佐藤健とのレコーディングオフショットを投稿した。

【写真】ドラマ『グラスハート』挿入歌のレコーディングスタジオで佐藤健と同じポーズで並んで座るTaka（ONE OK ROCK）

■Takaと佐藤健が同じポーズで同じ方向を見つめる2ショット

佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務める青春音楽ドラマ『グラスハート』。7月31日にNetflixにて配信がスタートして以来、大きな話題だ。

若木未生の小説『グラスハート』を実写映像化。所属していたバンドを理不尽な理由で首になった大学生・西条朱音が、ロック界のアマデウスと呼ばれる天才音楽家・藤谷直季から突然、彼が率いる新生バンド“TENBLANK”のドラマーとしてスカウトされる。壊れものの天才たち、その愛の共鳴から生まれる音。まさに、圧倒的熱量を感じる青春音楽ドラマだ。佐藤健がボーカル藤谷を演じ、西条朱音をオーディションで選ばれた宮粼優、ギタリスト高岡尚を町田啓太、ピアニスト坂本一至を志尊淳が演じている。

佐藤と親交の深いTakaが、同作品の挿入歌「鼓動」の作曲を担当。作詞と歌唱は、ざらめが担当している。

TakaがInstagramで披露したのは、レコーディングスタジオでの佐藤とのショットだ。並んでチェアに座り、同じ方向を同じポーズで真剣に見つめているふたり（1枚目）からスタート。テーブルの上に並べられた資料を見ながら話し合いをしている様子（2枚目）、作業をしているTakaをざらめが見ている姿（3枚目）、佐藤とTaka越しにざらめが立っているのが見えるショット（4枚目）を公開。

SNSにはファンの「仕事中の姿を見せてくれてありがとう」「なかなか見れないショット、かっこよ」「このふたり最高だ！」と様々な反応を見ることができる。

■佐藤健もレコーディング風景を大量投稿！コラボカフェサプライズ訪問の映像も

佐藤も自身のInstagramを更新し、レコーディング風景を収めたオフショットを大量に投稿した。

Takaと真剣に話し合っている姿（1枚目など）の他、談笑しているリラックスした雰囲気のショット（4枚目、8枚目など）、Takaがざらめにディレクションしている様子（16枚目）、ざらめの歌唱を聴いているTakaと佐藤の姿を収めた動画（20枚目）などを公開。

SNSには「貴重なレコーディング風景をありがとうございます」「真剣な眼差しに胸熱です」「仕事姿を拝見できてうれしい」と喜ぶファンの声が集まっている。

また、表参道で開催中の『グラスハート』コラボカフェ『グラスハート × TOWER RECORDS CAFE』にサプライズで訪れた時の様子を収めた動画も披露している。

■ざらめもレコーディング中の真剣な表情を収めたショットを公開

ざらめも自身のInstagramを更新。ヘッドホンを付けたレコーディングブースでのモノクロショット（1枚目）、佐藤とTaka越しのショット（2枚目）、マイクに真剣な表情で向かっているショット（3枚目）、佐藤とTakaと一緒に確認中のショット（4枚目）、歌詞の一部を写したショット（5枚目）を投稿している。