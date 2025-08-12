米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場する。23年まで在籍していた古巣との一戦。エンゼルス側の放送局でも、出演する司会者たちが興奮気味だった。

米カリフォルニア州地元放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」の試合前番組では、司会のパトリック・オニール氏が「これからショウヘイ・オオタニのところに行かないと！ 『ロクスベリー・ナイト・フィーバー』のような気分でしたよ、グビーとエリカがショウヘイと会っていて、『彼？ 私？ 彼？ 私？』みたいな。2人で楽しんでいたのかい？」と、試合前に大谷と交流したレポーターのエリカ・ウェストンさんと、マーク・グビザ氏に話を振った。

大谷がエンゼルスに在籍していたころからレポーターを務め、日本ファンの間でもお馴染みの存在であるエリカさんは「並ばないといけませんでしたよ。自分たちの順番を待たなければいけませんでした」と、大谷に挨拶するにも順番待ちの状態だったと明かした。

オニール氏は「特別なリスペクトですね」と驚きをもってコメント。エンゼルスOBで、メジャー通算132勝を誇る解説のグビザ氏も「ショウヘイはジョー・アデルが何本ホームラン打っているか聞いてきましたよ。彼がそれを尋ねてきたのはとても興味深いことです」とやり取りを明かした。

大谷とともにプレーした経験のあるアデルは今季ここまで25本塁打。それを知った大谷の様子は「『オー！』と目を丸くしていました」とグビザ氏。ビックリしていたようだ。「彼は水曜日に投げますからね。ジョー・アデルが25本打っていることに彼は気づいています！」と後輩を警戒するであろうと紹介していた。



（THE ANSWER編集部）