大会本部は11日、9日で終了した朝夕2部制についての総括を行った。今大会では1回戦の1日4試合日での朝夕2部制を初導入。日本高野連の井本亘事務局長は「課題がいろいろとあることが分かった」と話した。

午後の部の2試合実施は初の試みで、天候不良で開始が遅れた8日の高知中央（高知）―綾羽（滋賀）は、大会史上最遅の午後10時46分に試合終了。今後は2部制を経験したチームへのアンケートなどで検証を進めていく。

選手の熱中症疑いは8件。昨夏の同時点での20件から大幅減少したが、昨年より平均気温も2度低かった。

【記者の目】甲子園大会は事実上「暑さ対策の実証実験中」にある。1日4試合日の2部制には弱点があった。

今夏から1日4試合日も2部制が実施され、原則として午前の部は午後1時30分、夕方の部は午後10時を過ぎると新しいイニングに入ることなく翌日以降に試合を行う継続試合になる。ただ、野球は時間に縛られないスポーツ。想定した通りに進まず「あわや継続試合」が続いた。

まずは午前の部。1日4試合の初日だった第2日、6日の第2試合は延長タイブレーク。10回に開星がサヨナラ勝ちしなければ継続試合になっていた。午後の部では8日の第3試合での雨天中断もあり、第4試合の綾羽―高知中央は9回終了は午後10時24分だった。両校が了承し「原則」を越えて行った延長10回で決着がついた。

時間制限には延長戦、雨天中断という難敵が存在した。継続試合なら翌日以降にチームだけでなく、大応援団も再び甲子園に来なければならない。試合が複数日にまたがれば、逆に選手の負荷も高まる。ナイター後の応援団の帰宅時間の問題など、新たな課題も出た。「特効薬」のない暑さとの戦い。トライアル＆エラーを重ねるしかない。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）