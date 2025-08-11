柴咲コウが、新作EP『邂逅』を10月22日にリリースする。

柴咲は、8月2日、5日、9日にメンバーシップ会員限定のバースデーイベント『-KO CLASS 会員限定- KO SHIBASAKI BIRTHDAY PARTY 2025「結 -you-」』を開催。本情報は、同公演のステージ終盤に柴咲本人から発表されたものだ。

本作には、7月30日22時に放送の『柴咲コウのオールナイトニッポンGOLD～サステナビューティーRADIO～』にてフルオンエアされ、今回のバースデーイベントでも披露された新曲「宙-SORA-」を収録。その他収録楽曲の詳細は今後随時発表される。

本作は初回生産限定盤と通常盤の2形態でのリリースとなり、初回生産限定盤には、ここでしか見ることのできないフォトブックが付属する。

なお、柴咲コウは11月3日より全国ライブツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR’S THE BEST ～邂逅～』の開催を控えている。

