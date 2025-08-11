¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¡ÈºÊ¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¸ì¤ë¡ÖËÍ¤è¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡×
½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30ºÐ¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41ºÐ¡Ë¤¬8·î11Æü¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
10Æü¤ËÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¡¢MC¡¦Ã«¸¶¾Ï²ð¤«¤é¤Î¡Ö¥«¥º¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»ä»ö¤Ç»þ´Ö¤òÄºÂ×¤·¤Æ¶²±Ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
Ã«¸¶¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤è¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤ëÉô²°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£º£¤Þ¤Ç±ø¤¤Éô²°¤Ë¤º¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¡¹¤Ï±ø¤¤¿Í´ÖÆ±»Î¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤È¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤À¡ÊÆó³¬Æ²¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¡ËÁ´Á³¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ç½»¤ó¤Ç¤ëÉô²°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤È¹Ô¤Íè¤·¤Ä¤Ä¡×¤È¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡È¼ÒÄ¹¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤è¤¯¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¥Ç¡¼¥È¡×¡ÖÉáÃÊ¤âÀÖ¤Ç¡Ä±£¤·ÄÌ¤»¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢°Õ³°¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÉáÃÊ¤«¤é¡ËÊÌ¤Ë¤³¤Î´¶¤¸¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤È¤«¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤µ¤¹¤¬¤Ë¥È¡¼¥ó¤ÏÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Ã«¸¶¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢2017Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿ØÆâÃÒÂ§¡Ê51ºÐ¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¾¾Â¼Ì¤±û¥¢¥Ê¡Ê39ºÐ¡Ë¤Ë¼ÁÌä¡£¾¾Â¼¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ï¤ê¤È¡¢¤³¤¦¡¢¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡×¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡£
