「海にもオフィスにも行ける」動きやすくて大人っぽい「水に強いキレイな服」
特別なシーンでも肩ひじはらずに過ごしたいから。この時季よく着るスタイルを軸に、“もっと遠く”をかなえるシーン別着まわしを敢行。1セットに小物を足して、インナーを変えて…空気をガラッと変える＋1のアイディアにフィーチャー。
どこでも行ける「夏仕様のセットアップ」
ベージュジャケット、ベージュハーフパンツ／ともにSACRA(インターリブ) オフィスムードなベージュのテーラードを、ナイロン素材で息抜き。スカート見えするAラインショートパンツは、ウエストがドロストデザインでモードっぽさも加味。
アウトドアなディテールをオールベージュでモダンに格上げ
ジャケット、ハーフパンツは着まわし。白ポロシャツ／GBH サングラス／Oliver Peoples（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ショルダーバッグ、ボストンバッグ／ともにHUNTING WORLD（ハンティングワールド帝国ホテル店） ローファー／ZARA（ザラ カスタマーサービス）
足元や小物まで穏やかなベージュで統一し、素材やミニ丈のアクティブさを大人っぽく中和。ワンポイント的に中に白を差すことで清潔感が加わり、リゾートすぎないバランスに着地できる。
しっとりとしたベロアをしのばせてレディがチラつく計算高さへ
ジャケット、ハーフパンツは着まわし。ブラウンバックオープンベロアトップス／シーニュ ゴールドイヤリング／アビステ クリームバッグ／ヤーキ（ヤーキ オンラインストア）
サバサバとしたセットアップのムードを落ち着かせるブラウンベロアという選択肢。ジャケットからちらりとのぞくたびに、表情にうるおいをもたらす。
“海に行く日”を盛り上げる肌見せはヘルシーに
ジャケット、ハーフパンツは着まわし。黒カップつきブラトップ／TW
下着としても水着としても着用できるカップつきブラトップをトップス的にイン。レイヤードした服に響かない、華奢さとバックオープンストラップも魅力。チューブトップ風のスポーティな形で露出によるセクシーさを回避して。ハイウエストパンツとのバランスも絶妙。
