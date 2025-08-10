ÆóÅáÎ®¤ÎºÆµ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¡ÉÇ¯´Ö40¹æÅþÃ£¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÀáÌÜHR¤ËÊÆµ¼Ô¤âØ³Á³¡Ö3Ç¯Ï¢Â³¤ÎMVP¤â³Î¼Â¡×
¥Á¡¼¥à¤ËÂÔË¾¤Î±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡µå¾ìÆâ¤Î´ÑµÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÂÇ¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤âËÜÎÝÂÇ¤ò³Î¿®¤·¤¿²ñ¿´¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î9Æü¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ËÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ð¥·¥Ã¥È¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë40¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÂæ40¹æ¤Ë¾è¤»¤¿¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬³Î¿®¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¡¡¥¹¥¿¥ó¥ÉÁûÁ³
¡¡¥Ñ¥¥ã¥ó¥Ã¡¼¡¼¡£ÆÈÆÃ¤Î´¥¤¤¤¿ÂÇ·â²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢µå¾ìÆâ¤Ï¶¸´îÍðÉñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿5²ó°ì»àÌµÎÝ¤Ç¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï³°³Ñ¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¶¯¿¶¡£Âè2ÂÇÀÊ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢Â®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.4¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ27ÅÙ¤Ç¡¢¤°¤ó¤°¤ó¤ÈÈôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÃåÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê41ËÜ¡Ë¤Ë°ìËÜº¹¤ÈÇ÷¤ë²ñ¿´ÃÆ¤Ï¡¢ÀáÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó40ËÜÌÜ¡£ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ23Ç¯¤«¤éÂ³¤¯3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ç¤¢¤ë¡£Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë40¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¶Ã¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó55È¯Ä¶¤¨¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£¤ª¤è¤½¡ÖÅê¼ê¡×¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏµ¼Ô¤ÏØ³Á³¤È¤¹¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï40ËÜÎÝÂÇ¤ÈOPS1.000¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï19¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨2.37¡¢25Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤Î°ÛÇ½¤Ö¤ê¤òÉ½¤¹¿ô»ú¤òÎóµó¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎMVP¤â³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÅö¤Ê½Å°µ¤òÌÀ³Î¤Ê·ë²Ì¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·Â³¤±¤ëÂçÃ«¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢°µ´¬¤Î°ì¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£