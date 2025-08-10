「僕自身の問題」RB大宮の20歳DF市原吏音、J２上位対決で“痛恨の決勝点”献上を猛省「言い方は悪いですけど…」
８月９日に開催されたJ２の第25節で、４位のRB大宮アルディージャは２位のジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。47分にFWカルリーニョス・ジュニオのヘディングシュートで先制されると、この１点が最後まで重くのしかかり、０−１で敗れた。
この上位対決に腕章を巻いて臨んだDF市原吏音は、失点シーンを悔やんだ。自身の縦パスがカットされたところからカウンターを浴び、最後の局面ではマークすべきだったC・ジュニオをフリーにしてしまったからだ。
20歳のDFは、痛恨の決勝点を、「あの時間帯で、あのプレーを選択しました。その判断と、ミスした後の対応は自分のところだったので、自分の責任だし課題です」と猛省した。
後半開始直後の失点について、長澤徹監督は、チームの戦い方に課題があったと指摘した。その発言を報道陣から聞いた市原は、「押し込まれましたけど、後半の入りは僕自身の問題です」と責任を負いつつ、前を向いた。
「言い方は悪いですけど、これをしっかり糧にして成長につなげていきたいですし、終盤になればなるほど勝点の重みが出てくるので、そこでチームを助けられるようにしたいです」
この敗戦から得た教訓は、残りシーズンに必ずつながるはずだ。
取材・文●野口一郎（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「とんでもない美人さん」「衝撃」高校選手権で活躍した23歳Jリーガーが女子アナウンサーとの結婚を発表！寄り添う２ショットに反響「すっごい素敵」
この上位対決に腕章を巻いて臨んだDF市原吏音は、失点シーンを悔やんだ。自身の縦パスがカットされたところからカウンターを浴び、最後の局面ではマークすべきだったC・ジュニオをフリーにしてしまったからだ。
後半開始直後の失点について、長澤徹監督は、チームの戦い方に課題があったと指摘した。その発言を報道陣から聞いた市原は、「押し込まれましたけど、後半の入りは僕自身の問題です」と責任を負いつつ、前を向いた。
「言い方は悪いですけど、これをしっかり糧にして成長につなげていきたいですし、終盤になればなるほど勝点の重みが出てくるので、そこでチームを助けられるようにしたいです」
この敗戦から得た教訓は、残りシーズンに必ずつながるはずだ。
取材・文●野口一郎（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「とんでもない美人さん」「衝撃」高校選手権で活躍した23歳Jリーガーが女子アナウンサーとの結婚を発表！寄り添う２ショットに反響「すっごい素敵」