＜非常識な母＞図々しい！「旅行するから泊めさせて〜」私の義実家に迷惑かけないでよ【第2話まんが】
私（ユミ、40代）は夫（サトシ、40代）と小学生、中学生の子どもと4人で都内に住んでいます。私の両親は遠方に住んでおり、義両親は都内在住です。私の父（テツヤ、70代）と母（リエ、60代）は親戚付き合いが多く、持ちつ持たれつが当たり前。両親や私の親戚だけの話ならいいですが、母は勝手に義実家側の親戚にまで頼み事をしていました。面識のない親戚にタダか格安でお米を手配してほしいと頼んでいたのです。非常識とも思える内容に私は恥ずかしくなっています。
思い返せば今までもずっとそうだったのです。そして、こんな感じの話は幾度となくありました。私が結婚したときは、名前も知らない母方の親戚や知り合いからお祝いがあり、当時は「結婚するってこんなものなのか」と思っていました。
たいして知り合いでもない人にまで気軽にお願い事をする母。持ちつ持たれつという精神を大切にしているといえば聞こえはいいのですが……度を越していると感じることも多いのが現状です。そしてさらに、とんでもないお願いを義実家にしていることが判明して……私は開いた口が塞がりません。
振り返ると私は、実家を出てから母の無遠慮な頼み事に何度も困らせられてきました。最近の母は私だけではなく、義両親や義実家側の親戚にまで迷惑をかけているようです。
私の義実家に対しても迷惑をかける母を、本当に恥ずかしく思っています。どうにかして母の言動をやめさせたいし、自分の実家と距離を置きたいと思うばかりです。
母の行動が私の生活に悪影響を及ぼしているのを、苦々しく感じてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
思い返せば今までもずっとそうだったのです。そして、こんな感じの話は幾度となくありました。私が結婚したときは、名前も知らない母方の親戚や知り合いからお祝いがあり、当時は「結婚するってこんなものなのか」と思っていました。
たいして知り合いでもない人にまで気軽にお願い事をする母。持ちつ持たれつという精神を大切にしているといえば聞こえはいいのですが……度を越していると感じることも多いのが現状です。そしてさらに、とんでもないお願いを義実家にしていることが判明して……私は開いた口が塞がりません。
振り返ると私は、実家を出てから母の無遠慮な頼み事に何度も困らせられてきました。最近の母は私だけではなく、義両親や義実家側の親戚にまで迷惑をかけているようです。
私の義実家に対しても迷惑をかける母を、本当に恥ずかしく思っています。どうにかして母の言動をやめさせたいし、自分の実家と距離を置きたいと思うばかりです。
母の行動が私の生活に悪影響を及ぼしているのを、苦々しく感じてしまいます。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙