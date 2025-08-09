日本代表DF板倉滉のオランダ超名門アヤックス移籍が正式決定！移籍金は最大21億円、熾烈な争奪戦に決着
オランダの強豪アヤックスが現地８月８日、ボルシアMGから日本代表DF板倉滉を獲得したと発表した。契約期間は2029年６月までの４年間で１年の延長オプションがつく。背番号は４番に決定した。
移籍市場に詳しいドイツ『スカイ』のフロリアン・プラッテンベルク記者の事前報道によれば、移籍金は1050万ユーロ＋最大200万ユーロのボーナスで総額1250万ユーロ（約21億円）。
28歳のCBを巡っては、ともにアヤックスの宿敵であるPSVとフェイエノールト、フランクフルト、フィオレンティーナなどからの関心も取り沙汰されてきたが、争奪戦を制した。
日本代表でも主力を担う板倉は、フローニンヘン時代以来、５シーズンぶりのオランダリーグ復帰。リーグ優勝36回、チャンピオンズリーグ制覇４回を誇る超名門クラブで、新たなスタートを切る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
