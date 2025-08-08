この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

注文住宅マイスター・杉浦一広氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【注文住宅のエアコンの選び方】エアコン迷子さんへ贈るエアコンの選び方を岡崎から解説」と題した動画を公開。注文住宅を建てる人が悩みがちなエアコン選びについて、過去の省エネ機器表示に関する疑惑や、実際の“本当の選び方”に迫った。



杉浦氏はまず、2010年に発覚したエアコン業界の「爆風モード」問題と、省エネ達成度を示すCOP（Coefficient of Performance）表示の実態を解説。「省エネエアコンでカタログ値の平均5.84に届いた機種なんか、一台たりともなかったっていう、この詐欺ですね」と業界の体質に鋭いメスを入れた。さらに、当時の測定方法により「赤い省エネエアコンと、青い普通のエアコンと、そんなに変わんないんじゃん」と指摘し、省エネ性能の“神話”を疑問視した。



また、最近でもこのような商慣習が続いていることを指摘。「メーカーが爆風モードのボタンを隠してたのがバレて、消費者庁から指摘を受けた」とし、「全11社が爆風モードを仕込んでやってたという業界の業界では、当たり前にやって消費者を騙してた」と語った。



続いて杉浦氏は「省エネ効果の表示」についても言及。実際のエアコン利用実態をはるかに上回る「1日18時間、年間289日使用」という前提数字で省エネ効果が計算されており、「実際には5分の1ぐらいしか使っていない」と明言。さらに「このからくりが、ちょっとひどいですね。実は今もこれ行われてます」と現在進行形の業界慣行を問題視した。



杉浦氏は具体的に、「価格ドットコムなどで比較される電気代の差額も、『計算根拠が現実とかけ離れている』」とし、「10年使っても3万円ですよ。10万円下がったら、30年使わないと、この元の差は取れないですね」と強調した。「つまり僕が言いたいのは、ここに出てるような省エネ性能の差で元は取れないってことです」と、視聴者にリアルな選択基準を提示した。



動画の最後は「もうエアコンは成熟してるんですよ。ヒートポンプの技術自体はもう差がないです」と冷静に総括。杉浦氏は「ご興味ある方は次回もぜひご覧ください」と呼びかけ、真のエアコン選びを求めるユーザーに今後も発信を続けることを誓って動画を締めくくった。