¡Ø¤½¤ì¤Ï¼ç´Ñ¤À¡Ù¤ËÈ¿È¯¡¡ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¿ÀÃ«½¡Ê¾»á¤È¤ÎÆ¤ÏÀ¤òÁí³ç
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃÝÅÄ¹±ÂÙch¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤È¤Î¡Ö¹Ä°Ì·Ñ¾µ¡×¤ò½ä¤ë·ãÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤ÇÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢7·î27ÆüÉÕ¤±Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Êó¤¸¤¿¡Ö»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½ ¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡Ø¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ç´Ñ¡Ù¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ò²»ÆÉ¤·¡¢µÄÏÀ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿¿ÀÃ«»á¤Ï¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸¼Â¹¤Ç¤¢¤ëÃÝÅÄ»á¤«¤é¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï°ÊÁ°¡ÖËü°ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½÷ÀÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤ë¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹Ä°Ì¤ÎÃË·Ï·Ñ¾µ¡×¤ò·ø»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤º¡¢½÷ÀµÜ²È¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥»¥Ã¥È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤ÏÃË·Ï°Ý»ý¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¡×¡Ö¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿ÀÃ«»á¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿ÀÃ«»á¤Ï¡ÖÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤ÆÃË·ÏÃË»Ò°Ý»ý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì³µ¤ËÈÝÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÅÄ»á¤Î¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ï°ì´ÓÀ¤ò»ý¤Á¡¢¼þ°Ï¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¿±þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï25Ç¯´Ö¡¢¸¦µæ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÆÀ¤¿¸«¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ç´Ñ¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ø´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤ÊÍý¶þ¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¬ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¤À¤«¤é¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤ÏµÄÏÀ¤ÎÂÎ¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿ÀÃ«»á¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ú¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¡×¤Èµ£Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤ÇÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢7·î27ÆüÉÕ¤±Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Êó¤¸¤¿¡Ö»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½ ¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡Ø¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ç´Ñ¡Ù¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ò²»ÆÉ¤·¡¢µÄÏÀ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿¿ÀÃ«»á¤Ï¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¸¼Â¹¤Ç¤¢¤ëÃÝÅÄ»á¤«¤é¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃÝÅÄ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ÀÃ«»á¤Ï°ÊÁ°¡ÖËü°ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï½÷ÀÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤ë¡×¤È¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹Ä°Ì¤ÎÃË·Ï·Ñ¾µ¡×¤ò·ø»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤º¡¢½÷ÀµÜ²È¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥»¥Ã¥È¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤ÏÃË·Ï°Ý»ý¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¡×¡Ö¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿ÀÃ«»á¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿ÀÃ«»á¤Ï¡ÖÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤ÆÃË·ÏÃË»Ò°Ý»ý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì³µ¤ËÈÝÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÅÄ»á¤Î¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤À¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ï°ì´ÓÀ¤ò»ý¤Á¡¢¼þ°Ï¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¿±þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï25Ç¯´Ö¡¢¸¦µæ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÆÀ¤¿¸«¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ç´Ñ¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ø´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤ÊÍý¶þ¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¬ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¤À¤«¤é¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤ÏµÄÏÀ¤ÎÂÎ¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿ÀÃ«»á¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ú¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¡×¤Èµ£Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿ÀÃ«¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ ËèÆüÃ»¤¤Æ°²è¤ÇÃÝÅÄÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ²È¤Ï¤³¤Á¤é https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube