◇第107回全国高校野球選手権第4日 1回戦 智弁和歌山 1―4 花巻東（2025年8月8日 甲子園）

今春選抜準優勝の智弁和歌山は1回戦屈指の好カードで花巻東（岩手）に1―4で敗れ、まさかの初戦敗退を喫した。夏の甲子園では22、24年に続き初戦で勝てなかった。和歌山勢として通算5戦目で初めて岩手勢に黒星を喫した。

初回に4番・福元聖矢（3年）の右翼線適時二塁打で先制したが、その後は花巻東の先発左腕・萬谷堅心（2年）を攻め立てながら無得点。5回無死一、二塁、8回無死一塁はいずれもクリーンアップ3人が倒れ、9回2死満塁も生かせなかった。

県大会5試合中4試合を零封していた投手陣は、先発・渡辺颯人（3年）が先制点をもらった直後の1回に野選と犠飛で2点を失い、追いかける展開に。5回には渡辺自らの一塁けん制悪送球でピンチを招き、適時打を浴びた。6回からは2番手・宮口龍斗（3年）がマウンドに上がったが、先頭打者を出した1死二塁から左前適時打を許し4点目を奪われた。

中谷仁監督は「萬谷投手の投球を攻略できませんでした。準備はしてきましたが、甲子園という舞台でそれを発揮できなかった」と振り返った。継投のタイミングに関しては「（5回に）3点目を入れられて展開的に苦しくなった。次の1点は絶対にやりたくなかったので宮口に代えました」と説明。「夏がチームの目標だったので、選抜は通過点で終わりにして、夏に向けて頑張ろうとやってきたのですが…」と話した。

また、宮口は「流れを変えるためにマウンドに上がりましたが、変えることができませんでした。ゾーンに投げ込むなど、選抜の時にはできなかったことを出すことはできましたが、思った球を投げることはできませんでした」と悔やんだ。「（渡辺と）2人で勝ちきりたかった。どれだけ（二枚看板と）評価していただいても勝ちきれなかったら、意味はないと思います。自分に足りないものは見直し、大学につなげたいと思います」と語った。