¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¤Ê¤¼¤¤¤Ä¤â¡¢´³¾Ä¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Îß·×20ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ãø¼Ô¡¢ÎÓ·òÂÀÏº»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ø¤Ê¤¼¤«´³¾Ä¤µ¤ì¤ë¿Í »×¤ï¤º´³¾Ä¤·¤Æ¤ë¿Í ¤¢¤Î¿Í¤È¡Ö¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤òÊÝ¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡Ù¤«¤é¡Ö¤·¤ó¤É¤¤Áê¼ê¡×¤¬¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¿Í¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´³¾Ä¡×¤ÎÁ±°Õ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
´³¾Ä¤¹¤ë¿Í¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦Á±°Õ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡£
µÕÀâÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶ÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¿Í¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¤³¦¤¬¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÁ±°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¹à¤Ç¤Ï¡¢´³¾Ä¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÁ±°Õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÏÃÂê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Á±°Õ¤Î¡ÖÇ»ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¤È¤¡¢Á±°Õ¤ÎÇ»ÅÙ100¡ó¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢¤â¤¦¾¯¤·Äã¤¤Ç»ÅÙ¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´³¾Ä¤¹¤ë¤È¤¤Î¡ÖÁ±°Õ¤ÎÇ»ÅÙ¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´³¾Ä¤¹¤ë¤È¤¤ÎÁ±°Õ¤Ë¤Ï»°¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤º¤Ä¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö´ê¤¤¡×¢ªÁ±°ÕÅÙ100¡ó
¡Ö´ê¤¤¡×¤È¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë´õË¾¤Î¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤¬Áê¼ê¤Ë´³¾Ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¾õ¶·¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ½ý¤Ä¤¤¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ê¤¤¡×¤«¤éµ¯¤¤ë´³¾Ä¤Ï¡¢Á±°Õ¤Î½ãÅÙ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¡ÖÍøÂ¾Åª¤Ê´³¾Ä¡×¤È¤â¸À¤¤´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê´ê¤¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤Íßµá¤Ç¤¹¡£
¢¡ÖÏ·ÇÌ¿´¡×¢ªÁ±°ÕÅÙ50¡ó
¡Ö´ê¤¤¡×¤«¤éµ¯¤¤ë´³¾Ä¤¬Á±°ÕÅÙ100¡ó¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤ª¤è¤½50¡ó¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÏ·ÇÌ¿´¡×¤«¤éµ¯¤¤ë´³¾Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î´³¾Ä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°ÃÖ¤¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏ·ÇÌ¿´¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏ·ÇÌ¿´¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤«¤é½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤È´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤ÁÈ¾Ê¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßµáÈ¾Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤ÈËÜ¿Í¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤¤¾õ¶·¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤ò¾Ã¤·¤¿¤¤¥¨¥´¤È¡¢Áê¼ê¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤¿Á±°Õ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÍßµá¡×¢ªÁ±°ÕÅÙ0¡ó
ºÇ¸å¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á±°ÕÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤¬0¡ó¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î´³¾Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁê¼ê¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ï¿Í´Ö¤Îº¬¸»ÅªÍßµá¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍßµá¤«¤éµ¯¤¤ë´³¾Ä¤Ë¤Ï¡Ö´ê¤¤¡×¤ä´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬²ðºß¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ËÜ½ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤ªÏÃ¤·¤ò¤·¤¿»ä¤Î¸µ¾å»Ê¡¢Y¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢Y¤µ¤ó¤È»ä¤Ï³¤³°½ÐÄ¥¤Ë½Ð¸þ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Æü¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¹¡£
Y¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤µ¡¢ÌÀÆü¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤À¡©¡×
ÎÓ¡Ö¤¢¡¢À®ÅÄ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
Y¡Ö²¿¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ìÌÌÅÝ¤À¤í¤¦¡¢¼Ö¤Ç¹Ô¤±¤è¡£¤Ê¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤À¤«¤é¡£Èô¹Ôµ¡¤¬10»þ¤À¤«¤é¡¢6»þ¤Ë¤¦¤Á¤ÎÁ°½¸¹ç¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤ª¤Þ¤¨¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤è¡¢¤ª¤ì¾è¤»¤Æ¡×
ÎÓ¡Ö¤¢¡¢¤Ï¡¢¤Ï¤¤¡Ä¡Ä¡×
»ä¤Ë¤Ï¼Ö¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤°Õ»×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢Y¤µ¤ó¤Î²È·ÐÍ³¤Ç¶õ¹Á¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¹Ô¤¯¤è¤ê1»þ´ÖÈ¾Áá¤¯½Ð¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÁê¼ê¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤¬¤¿¤á¤Î´³¾Ä¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢»°¤Ä¤ÎÁ±°Õ¥ì¥Ù¥ë¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Î¡Ö´³¾Ä¡×¤Ç»×¤¤Åö¤¿¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´³¾Ä¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï²¿¤«¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶Á¤¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë´³¾Ä¤«¤é¡¢¿È¾¡¼ê¤Ê´³¾Ä¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁ±°Õ¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÎäÀÅ¤ÊÊ¬Îà¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤Êý¤âÊÑ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¼¤Òº£Æü¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î´³¾Ä¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁ±°Õ¤ÎÇ»ÅÙ¤ò´Ñ»¡¤¹¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
