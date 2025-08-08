¥â¥Ç¥ë¤Ð¤ê¤ÎÁ°¶þ¤ß¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¡Ä½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢ÈþËÆºÝÎ©¤ÄÃ»¥Ñ¥óSHOT¤ÇÌ¥Î»¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡¢¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë
¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡ÖHeal Creek¤Î2025 F¡¿W¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¼«Á³¤¬³°¤Ë¹¤¬¤ë¼¼Æâ¤Ç¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHeal Creek¡×¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤à¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤ÎÄ¹Âµ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿¤êÁ°¤Ë¶þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜÉ¡Î©¤Á¤ÎÀ°¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤«¤é¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ï1995Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î30ºÐ¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ë¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤È°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£