¡Ö°¦ºÊ²È¡×¤ÎÈà¤òÁÀ¤¦°½÷¡ª¹ªÌ¯¤Ê¥¦¥½¤Ç¼ÒÆâ¤ËÎ®¤·¤¿¡í¥¦¥ï¥µ¡í¤Î¾×·âÆâÍÆ¤È¤Ï¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ÁÀ¤ï¤ì¤¿ÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡Ä
¼ÒÆâ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê°¦ºÊ²È¡¦Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤òÁÀ¤¦¡¢¥µ¥ÐÈþ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¥µ¥ÐÈþ¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¼Ô¡¦A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢B¤µ¤ó¤ÏÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡Ä¡£B¤µ¤ó¤Ï¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ç¤¢¤ëÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤òÅÊ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥ÐÈþ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î·×²è¤Ï¡¢Ãå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
Î¬Ã¥°¦¤Î·×²è¤Ï¡¢¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ø
¥¦¥ï¥µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌñ²ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¡¼ê¤ËÈø¤Ò¤ì¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢ËÜ¿Í¤¬ÈÝÄê¤·¤Æ¤â¡¢¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥ÐÈþ¤µ¤ó¤¬B¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¡¢Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ø¡ÖÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â¹ÔÁ°¤«¤é·×²è¤ÏÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¶¨ÎÏ¼ÔA¤µ¤ó¤«¤é·×²è¼«ÂÎ¤ò¤¹¤Ç¤ËË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥µ¥ÐÈþ¡£Áá¤¯¤âÆâÉôÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¡¢¡ÖÂ¿ÅÄ¤µ¤ó¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ä¼»ÅÊ¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤·¤¿¤ê¡¢½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿®ÍÑ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤¦¤·¤Ê¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿°»ö¤Ï¡¢¤á¤°¤ê¤á¤°¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡Ä¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊ£»¨¤µ¤ä¿®Íê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®: ¤â¤â¤³
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë