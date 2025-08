【誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう in 新潟】 会期: 8月6日~8月25日(新潟) 10月11日~11月16日(仙台) 場所: 新潟伊勢丹 6階催物場 仙台駅前イービーンズ 9階 杜のイベントホール

ワーナーブラザースジャパンは、体験型展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」にて、「さかな」のグッズを展開する。

本イベントは、2025年に85周年を迎えた「トムとジェリー」をテーマにした展示会。会場ではトムとジェリーの関係性や個性的な仲間たちにスポットを当てたユニークな視点での展示やフォトスポットなどが登場する。

会期は新潟伊勢丹6階催物場が8月6日より8月25日。仙台駅前イービーンズ 9階杜のイベントホールが10月11日より11月16日となっている。前売り券は新潟会場の分が8月5日まで販売中、仙台会場の分も販売されている。

今回グッズが展開される「さかな」は、Xにてネットミームとして話題になったキャラクター。ステッカーやアクリルキーホルダー、トートバッグにクリアファイルなどが展開される。

なお、前売り券で入場すると先着で1,000名に「オリジナルステッカー」が2種類からランダムでプレゼントされる。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)