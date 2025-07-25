SmartNews ¡¢À¸À®AI¤ÇÊ£¿ôµ»ö¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼AI¤Þ¤È¤á¡×³«»Ï¡¡Äó·È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼ý±×´Ô¸µ¤â
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈSmartNews¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ£¿ôµ»ö¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÍ×Ìó¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼AI¤Þ¤È¤á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£½ÐÍè»ö¡¦ÇØ·Ê¡¦Å¸Ë¾¤Î3ÅÀÄó¼¨¡¢½ÐÅµ¸µ¥ê¥ó¥¯¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¿®ÍêÀ¤ÈÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Äó·È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¼ý±×´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¶¨¶È¥â¥Ç¥ë¤â¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï7·î24Æü¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼çÍ×¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ£¿ô¤Îµ»ö¤«¤éÍ×Ìó¤¹¤ëSmartNews¤Î¿·µ¡Ç½¡Ö¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼AI¤Þ¤È¤á¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Á´¹ñ»æ¤äÌ±Êü¥¡¼¶É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë53¤ÎÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê7·î24Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¤è¤ëµ»ö¤òÀ¸À®AI¤ÇÍ×Ìó¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê½é¤Î»î¤ß¡£¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÃÎ¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÂÎ¸³¡×¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¶¨¶È¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÁ´ÂÎÁü¡×¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¾ðÊó¤òÁª¤Ó½Ð¤·¡¢ÆâÍÆ¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÇØ·Ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Û¤É¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿µ¶¾ðÊó¡¦¸í¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤ºòº£¤ÎÉ÷Ä¬¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬È©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾ðÊó´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ¸À®AI¤Î·àÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤Ê¿Í¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÆ±¼Ò¤¬¡¢¡Ö¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¡×¤ò¡ÖÀ°Íý¤·¤¿·Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Ë¥å¡¼AI¤Þ¤È¤á¤À¡£Äó·È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢Â®Êó¤«¤éºÇ½ª·ë²Ì¤Þ¤Ç¤òÂ³Êó¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç»þ·ÏÎó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤âÀµ³Î¤ËÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£SmartNews¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö1Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª AI¤Þ¤È¤á¡×¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¤¬¡¢µ¼ÔÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ÆüËÜ¥×¥í¥À¥¯¥ÈÃ´Åö¤ÎÂ¼¾å¿Ã»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÄ¹¤ò3¤Äµó¤²¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆAIµ»½Ñ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÎÉ¤¤¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤«¤ò¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤ÎÉÍËÜ³¬À¸»á¤È¤â¿µ½Å¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¤¤¤ÞÃÎ¤ë¤Ù¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¡£¥¹¥Þ¡¼¥ÈAI¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Â³¤±¤ÆÂ¼¾å»á¤Ï¡¢¡ÖÂ¿³ÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á´ÂÎÁü¤òÍý²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶½Ì£¤òÂ¥¤µ¤ì¡¢½ÐÅµ¸µ¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ëÆ±°ì¥Æ¡¼¥Þ¤Î¼çÍ×¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÀ¸À®AI¤¬Í×Ìó¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Îµ»ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¹½À®¡£
¢µ»ö¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«¡Ê½ÐÍè»ö¡Ë¡×¡Ö¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤«¡ÊÇØ·Ê¡Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡ÊÅ¸Ë¾¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¡¢Á´ÂÎÁü¤òÄó¼¨¡£
£Í×Ìó¤Ë¤Ï½ÐÅµ¥á¥Ç¥£¥¢Ì¾¤òÌÀ¼¨¤·¡¢¸µµ»ö¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ³Àþ¤òÍÑ°Õ¡£