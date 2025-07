2025年7月25日、沖縄県に開業するテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」

「ジャングリア沖縄」のアトラクション「FINDING DINOSAURS(ファインディング ダイナソーズ)」を紹介します。

JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)アトラクション「FINDING DINOSAURS(ファインディング ダイナソーズ)」

体験人数:8人/グループ、徒歩

体験時間:約14分

対象年齢:全年齢 ※10才未満の方には、必ず16才以上の方が同伴

体重:体重制限なし

身長:身長制限なし

アトラクション面積約8420平米遭遇する恐竜の種類ステゴサウルス、ヴェロキラプトル、アンキロサウルス、プテラノドン、トリケラトプス、パキリノサウルス

神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA(ジャングリア沖縄)」

コンセプトは、Power Vacance!!(パワーバカンス)です。

舞台となるのは亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景。

その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

「FINDING DINOSAURS」は、子どもから大人まで、誰もが深く記憶に残る物語に出会えるウォークスルータイプのアトラクションです。

ゲストのミッションは、ジャングルの中で迷子になってしまったパキリノサウルスの赤ちゃんを探し出すこと。

頼りになるJUNGLIA Navigatorに同行しながら、自らの足でうっそうと茂るジャングルの中を踏み分けて進みます。

冒険の途中では、最強の尾をもつアンキロサウルスや、

ステゴサウルス、

ヴェロキラプトル、

プテラノドン、

トリケラトプス、パキリノサウルス、プテラノドンなど、6頭もの可愛らしい赤ちゃん恐竜たちと遭遇し、触れ合うことができます。

低い体勢を取りながら木のトンネルを抜けたり

ユラユラと揺れる吊り橋を渡ったり、

自身でトロッコを運転したり、ゴツゴツした足場の神秘的な洞窟をくぐり抜けたりと次々と訪れる冒険。

ハラハラドキドキの体験だけでなく、動物を思いやる心や、家族で力を合わせる楽しさも感じられる、心に残る時間が待っています。

果たして、無事に迷子の赤ちゃん恐竜を見つけ出すことはできるのでしょうか。

ドキドキの冒険の先には、きっと忘れられない感動が待っています☆

ジャングリア沖縄「FINDING DINOSAURS(ファインディング ダイナソーズ)」の紹介でした☆

