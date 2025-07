ULTRA JAPAN 2025を彩る豪華アーティストのフルラインナップ！

ULTRA JAPAN2025を盛り上げる豪華アーティスト一覧



Calvin Harris / DJ Snake / Gryffin / Hardwell / Martin Garrix / Slander



Adam Beyer / Amelie Lens / Argy / ARTBAT / Korolova



Apashe / Black Tiger Sex Machine / Morten / MYKRIS



AOY / AVY / AXCELL B2B PANCII / Beginning / BOPCORN / BRAIZE B2B DJ YU-KI / chomo / CITY / DAIJIRO / DAITTO B2B CLESENT / DJ Celly / DJ DARUMA & JOMMY / DJ HIRo / DJ KOMORI / DJ WILDPARTY / DJ YAGI / ecec / ERIMIYA / f5ve / JO3 / KANDARTA / KEN ISHII B2B DRUNKEN KONG / KENTARO / KIYOTO / KYUNDESU / LEMI / lit / MARZY / MIDNIGHT ROCK / n.i.p.r / okadada / REXY=DEXY / RHY B2B TOMOPIRO / RYOHEI / SID3 EFFECT / Sota & Hayato / SPRAYBOX / Takkyu Ishino/ TJO / TREKKIE TRAX CREW / VIVID / YAKSA



各ステージの注目ポイント

読めばULTRA JAPAN2025がさらに楽しめるDJ豆知識!

9月13〜14日に東京・お台場のTOKYO ODAIBA ULTRA PARK(お台場ULTRA JAPAN特設会場/江東区青海)で開催される、日本最大級のダンスミュージックフェス「ULTRA JAPAN2025」のフルラインナップが発表されました。グラミー賞受賞歴を持つ世界的スーパースター、がULTRA JAPAN初出演。世界のDJランキング「DJ Mag TOP 100 DJs 2024」で5度目の1位に輝き、世界中のフェスティバルでヘッドライナーを務めるも登場します。先日フランスで10万人を熱狂させる単独公演を成功させた孤高のカリスマが2年ぶりに出演。ダンスミュージック黎明期からそのブームを牽引し、現在も最前線を走り続けるDJ/プロデューサー、や国内でも圧倒的な人気を誇るもラインナップ入り。GRYFFINとの共作「All You Need To Know」がSpotifyで2億回再生を達成したLA発のデュオ、も参戦します。デンマーク出身の注目株であるや、ビジュアルとサウンドの両面で近未来感のあるパフォーマンスを展開するエレクトロ・トリオ、ダイナミックなライブパフォーマンスで人気なも出演します。加えて長年ULTRA JAPANを牽引する日本が世界に誇るフロアマスターTJO、テクノユニット「電気グルーヴ」のメンバーとしても広く知られるレジェンドである、の出演も決定しました。ハウス/テクノに特化したステージであるRESISTANCEには、世界最大級のテクノレーベル「Drumcode」の創設者であり、20年以上にわたり世界のダンスシーンを牽引し続けるレジェンド、が出演します。また、現行テクノシーンを象徴する存在としてグローバルな人気とカリスマ性を誇るや、唯一無二のオーディオ・ビジュアルパフォーマンスとメロディックテクノで現行のダンスシーンで圧倒的な存在感を放つANYMA首謀レーベル「Afterlife」からも参戦。また、ULTRA JAPAN 10周年開催を記念し、リージョナルヘッドライナーのによるB2Bセットが初披露されます。次世代キューティーポップのアイコンとして国内外で注目を集めると、彼女と共鳴する東京発・異次元ドリームエージェンシーが登場。さらに、都内を中心に勢いを増すや、日本各地から集結した若手DJクルー、クラブシーンを彩るトップDJたちによるB2Bセッションなど、世代やジャンルを越えて今のシーンを象徴するアーティストたちが顔を揃えます。今年10周年を迎えるULTRA JAPAN2025を彩る豪華なトップアーティストたち。そんな彼らの素顔を、ちょっとした豆知識とともに解説します。