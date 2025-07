マクドナルド ハッピーセット「ハローキティ」登場、日焼けキティなど計6種のおもちゃを展開

ハンバーガーチェーン「マクドナルド」は7月11日から、子ども向け商品『ハッピーセット』において、「ハローキティ」「特装合体ロボ ジョブレイバー」のおもちゃ第1弾(各3種ずつ)の提供を開始する。

いずれも7月17日までの提供を予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

また、同日からハッピーセットで選べる絵本に、新作2品が登場する。

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」「ハローキティ」

〈ハッピーセット「ハローキティ」第1弾:7月11日〜7月17日〉

マクドナルドでは、ハッピーセットのおもちゃを、子どもの発達支援の専門家とともに開発している。

マクドナルド「ハッピーセット」イメージ画像

今回のハッピーセット「ハローキティ」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をモチーフに、日焼け・水着・浴衣など、夏をテーマにした。スプーンやフォークで食事を楽しんだり、アイスメーカーでアイスをつくったりできるおもちゃを取りそろえる。第1弾と第2弾でそれぞれ3種ずつ、計6種を展開。

第1弾の7月11日から提供するおもちゃは以下の通り。どのおもちゃがもらえるかはランダムとなっており、選ぶことはできない。

◆サングラスカップつきミニトレー

皿や小物入れとして使えるトレー。サングラスはハローキティの顔につけることもでき、中に収納可能。

ハッピーセット「ハローキティ」サングラスカップつきミニトレー

◆サーフボード型アイスメーカー

好きな飲み物を入れて凍らせると、サーフボード型のアイスを作ることができる。

ハッピーセット「ハローキティ」サーフボード型アイスメーカー

◆サマードリンクカップ

水などを入れて飲むことができるドリンクカップ。ふたは、日焼けした「ハローキティ」の顔をかたどったかわいらしいデザイン。

ハッピーセット「ハローキティ」サマードリンクカップ

また、ハッピーセット「ハローキティ」のおもちゃが入っている箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、ハッピーセットオリジナルのスイカゲーム「ハローキティのハッピースイカゲーム」が楽しめる。

ハッピーセット「ハローキティ」おもちゃ第1弾の箱

マクドナルド「ハローキティのハッピースイカゲーム」

〈ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」第1弾:7月11日〜7月17日〉

『特装合体ロボ ジョブレイバー』は、タカラトミーの「トミカ」から生まれたヒーロー、テレビアニメ・玩具シリーズ。ハッピーセットのおもちゃとして登場するのは初めて。

今回のハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」では、パトロールカーや消防車などの「はたらく乗り物」が、街を守るジョブレイバー(ロボット)に変形するおもちゃとなっている。マクドナルド限定デザインのジョブレイバーを含む、全6種類を取りそろえる。

◆ポリスブレイバー 日産 NISSAN GT-R パトロールカー

「日産 NISSAN GT-R パトロールカー」から、ポリスブレイバーに変形するおもちゃ。

ポリスブレイバー 日産 NISSAN GT-R パトロールカー

◆スカイブレイバー ANA ジェット旅客機

「ANA ジェット旅客機」から、スカイブレイバーに変形するおもちゃ。

スカイブレイバー ANA ジェット旅客機

◆ファイヤブレイバー モリタ 多目的消防ポンプ自動車 MVF

「モリタ 多目的消防ポンプ自動車 MVF」から、ファイヤブレイバーに変形するおもちゃ。

ファイヤブレイバー モリタ 多目的消防ポンプ自動車 MVF

〈第2弾(7月18日〜24日):ハッピーセット「ハローキティ」「特装合体ロボ ジョブレイバー」〉

第2弾の7月18日から提供するおもちゃは以下の通り。

◆風鈴型ハローキティスプーン&フォーク

風鈴をモチーフにしたスプーンとフォーク。ハート型のクリップで、スプーン・フォークを止めることができる。

風鈴型ハローキティスプーン&フォーク

◆ちょうちん型フリフリおにぎりメーカー

ご飯を入れてふると、おにぎりが作れるおにぎりメーカー。

ちょうちん型フリフリおにぎりメーカー

◆浴衣ハローキティのふくろとめクリップ

一度開けた食材の袋などを留めることができる、クリップセット。

浴衣ハローキティのふくろとめクリップ

◆フードブレイバー マクドナルド 配送トラック

「マクドナルド配送トラック」から、フードブレイバーに変形するおもちゃ。

フードブレイバー マクドナルド 配送トラック

◆メディブレイバー トヨタ ハイメディック救急車

「トヨタ ハイメディック救急車」から、メディブレイバーに変形するおもちゃ。

メディブレイバー トヨタ ハイメディック救急車

◆クリーンブレイバー トヨタ ダイナ 清掃車

「トヨタ ダイナ 清掃車」から、クリーンブレイバーに変形するおもちゃ。

クリーンブレイバー トヨタ ダイナ 清掃車

なお、第3弾の7月25日からは、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等を渡す場合がある。どのおもちゃがもらえるかは、ランダムとなっている。

〈2025年「ほんのハッピーセット」第4弾、7月11日から新作登場〉

ハッピーセットで選べる絵本・ミニ図鑑にも、それぞれ新作が登場する。絵本「知育シールパズル&絵さがし たんけん!ハッピーセットオリジナル編」と、ミニ図鑑「地球の歩き方 For Kids 世界一周の旅図鑑」。絵本・ミニ図鑑は、約2ヶ月で次のシリーズへと切り替わっていく予定。数量限定で、なくなり次第終了する。

「ほんのハッピーセット」第4弾

◆絵本「知育シールパズル&絵さがし たんけん!ハッピーセットオリジナル編

人気シリーズ「頭がよくなる!知育シールパズル」のハッピーセットオリジナル編。いつでも、どこでも遊べる、シール版ジグソーパズルと絵さがしの絵本。シールパズルは、いろいろな形・色のシールを指定の場所に貼っていくと、イラストが完成する。絵:ぬQ。

絵本「知育シールパズル&絵さがし たんけん!ハッピーセットオリジナル編

◆ミニ図鑑「地球の歩き方 For Kids 世界一周の旅図鑑」

人気旅行ガイドブック「地球の歩き方」のハッピーセットオリジナル版。世界の有名な建築物や、美しい景色、ユニークな動物たちを紹介している。図鑑に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、デジタルパズルゲームで遊ぶことができる。巻末には、世界遺産クイズや迷路なども掲載。作:地球の歩き方。

ミニ図鑑「地球の歩き方 For Kids 世界一周の旅図鑑」

〈クレジット表記〉

【ジョブレイバー】

(C) TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C)ANA (C) TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

【ハローキティ】

(C) 2025SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655449

(C) 2021Aladdin X Inc. スイカゲーム(R)はAladdin X 株式会社の登録商標です。

【知育シールパズル】

(C)Gakken

【地球の歩き方】

(C)地球の歩き方/Gakken