µÈÂôÎ¼¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¤·¤¿¡È¤¢¤ë¹ÔÆ°¡É¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡Ö¤¨¤Ã¡© ¤Ê¤ó¤Ç¡© ¥¹¥Ã¥´¤¤·ù¤À¡×
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢7·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¤·¤¿¡È¤¢¤ë¹ÔÆ°¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤«¤é¡Ö¤¨¤Ã¡© ¤Ê¤ó¤Ç¡© ¥¹¥´¤¤ÌÂÏÇ¡Ä¥¹¥Ã¥´¤¤·ù¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡È·ã¥ì¥¢ÂÎ¸³¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤ÎµÈÂô¤Ï¡ÖËÍ¡¢·ë¹½¤¢¤Î¡Ä½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤È¤«¡¢¹Í¤¨»ö¤·¤Æ¤ë¤È¼þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢»±¤µ¤·¤¿¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡© ¤Ê¤ó¤Ç¡© ¥¹¥´¤¤ÌÂÏÇ¡Ä¥¹¥Ã¥´¤¤·ù¤À¡×¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¹Í¤¨»ö¤·¤Æ¤¿¤Î¡© ¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÌÜÀþ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
µÈÂô¤Ï¡ÖÁ´Á³µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¥Ï¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ìÅÅ¼Ö¡Ä¤¢¤ì»±¤À¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Î±Ø¤Ç¹ß¤ê¤ÆÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â¡Ö»þÂå¤¬»þÂå¤À¤È¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡È·ã¥ì¥¢ÂÎ¸³¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤ÎµÈÂô¤Ï¡ÖËÍ¡¢·ë¹½¤¢¤Î¡Ä½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤È¤«¡¢¹Í¤¨»ö¤·¤Æ¤ë¤È¼þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢»±¤µ¤·¤¿¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡© ¤Ê¤ó¤Ç¡© ¥¹¥´¤¤ÌÂÏÇ¡Ä¥¹¥Ã¥´¤¤·ù¤À¡×¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¹Í¤¨»ö¤·¤Æ¤¿¤Î¡© ¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÌÜÀþ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
µÈÂô¤Ï¡ÖÁ´Á³µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¥Ï¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ìÅÅ¼Ö¡Ä¤¢¤ì»±¤À¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Î±Ø¤Ç¹ß¤ê¤ÆÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ãÎÓ¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â¡Ö»þÂå¤¬»þÂå¤À¤È¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£