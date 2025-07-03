¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÎø°¦¡ÛÆ£ËÜÈþµ®¡¡¾±»ÊÃÒ½Õ¤È¤ÎÇ®°¦È¯³Ð¤Ç¡È»Å»ö¥¼¥í¡ÉÈëÏÃ¸ì¤ë¤â¡¢¸µ¥Õ¥¡¥ó¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ÎÃæ¿È
¡¡Æ£ËÜÈþµ®¤¬¡¢7·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£»þÂå¤ÎÎø°¦¤ÈÃ¦Âà¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤Ç°ìÉô¤«¤éÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤äÂç¿Íµ¤¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÈà½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¥â¡¼Ì¼¡£¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤âÌ³¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÉÊÀî¾±»Ê¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¤µ¤ó¤È¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÏ©Àþ¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£³¹¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ø·ÈÂÓ¤Îµ¡¼ï¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¡¢ÌµÍý¤ä¤êÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¹Ù¹¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤¿µó¶ç¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡Ù¤È»×¤¤¡¢Èà¤È¤Î¸òºÝ¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Åö»þÆ£ËÜ¤Ï¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤«Îø¿Í¤«¡×¤ÎÆóÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤êÃ¦Âà¤òÁªÂò¡£ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î¶à¿µ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ÅöÁ³»Å»ö¤Ï¥¼¥í¡£¡Ö¤´ÈÓ¤â¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÃÏÊý±Ä¶È¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤ÏÀäÂÐ¡¢¾å¤Ø¤¤¤¯¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤¦¤Ê¤É¡¢¡È¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤Î¡È¼«Ê¬¸ì¤ê¡É¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ëÁØ¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ô»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤¿¤«¤éÈþÃÌ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡Õ
¡ÔÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¼¬¤¤¤¿¼ï¤Î¤¯¤»¤Ë¡Õ
¡¡¤Ê¤ÉÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤ÏÎø°¦¤¬¡È·ÀÌó°ãÈ¿¡É¤Ë¶á¤¤¥ë¡¼¥ëÇË¤ê¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±¤¸¤¯¥â¡¼Ì¼¡£¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿Ìð¸ý¿¿Î¤¤µ¤ó¤â2005Ç¯¡¢¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¸å¤ËÃ¦Âà¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëËÌÀîè½±û¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÎÎ®½Ð¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Î¢¥¢¥«µ¿ÏÇ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ÈÎø°¦¡¦·ëº§¡×¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¸µAKB48¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦¸¤»ôµ®¾æ¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤âÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¦¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ´¶È¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¸½ÌòÃæ¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¤ÎÈø·Á½Õ¿å¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ï¥í¥×¥í¤ÏÎø°¦¶Ø»ß¡£Îø°¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤òÄü¤á¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡Ù¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÎø°¦¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡È²áµî¤Î¤³¤È¡É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤ËÄñ¹³´¶¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤Ï»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡¼¡¼¡£