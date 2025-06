愛知県名古屋市のヒルトン名古屋では、2025年6月1日から9月30日まで、28階の宴会場「ワン・オー・ファイブ」にて、1日1組様限定の贅沢なビアパーティー「天空のビアパーティー 2025」を開催します。(予約期間は8月29日まで)

ワン・オー・ファイブは名古屋市街のきらめく夜景を一望できる地上105mのスカイバンケット。ホテルならではの快適なプライベート空間で「涼」と「美酒美食」を愉しむ大人のビアパーティーは、納涼会、暑気払い、同窓会、懇親会などのシーンにぴったりです。

キンと冷えた氷冷式生ビール含むドリンク4種類(飲み放題)と、地元名古屋で愛される「なごやめし」や愛知県産の食材をふんだんに使用した地産地消メニューに加え、中国料理「王朝」で人気の香港屋台風焼きそばや、オリジナルフライドチキンなど、ビールが進む料理がそろいます。

食事のスタイルはビュッフェ、オンテーブルビュッフェ、コース料理から選択可能です。本記事ではビュッフェスタイルで提供されるメニューを紹介します。

まずはコールドメニューから、スモークサーモンに愛知野菜のマリネを合わせて。

シャルキュトリープレート ピクルス添え。シャルキュトリーはハムやソーセージなどの豚肉加工品の総称です。

やわらかい肉質でほどよい歯ごたえの「錦爽どり」のコンフィとパイナップルのサラダ シラチャーハニーライムドレッシング。暑い季節にぴったりの味わいです。

ほのかな塩みがお酒に合う、篠島しらすと地産野菜のグルテンフリーケークサレ。

色どりも鮮やかで食欲をそそるビーガンタコライスとカシューナッツクリーム。

ビールにぴったりのスパイシー枝豆&韓国風ピリ辛きゅうりは後引くおいしさです。

続いてホットメニュー。皮はパリっと、身はやわらかな白身魚のソテー 丸加醸造場・青唐胡瓜入りプロヴァンサルソース。

赤ワインと相性抜群のビーフの低温調理 碧南白醤油のリヨネーズソース。

ヒルトン名古屋オリジナルのフライドチキン「ナゴチキ」は、サクッとジューシーな食感です。

「なごやめし」といえば、味噌カツは外せません。別添えの味噌をかけていただきます。

コクのある燻製チーズと法蓮草のポテトグラタン。ほっくり優しい食感です。

中国料理「王朝」の人気メニュー、香港屋台風焼きそば。本格的な味わいでビールが進みます。

ドリンクは、水冷式サーバーで提供される生ビールや樽生ワイン(赤白)、ウィスキー(ハイボール含む)、ソフトドリンク(オレンジ・ウーロン茶)から好きなものを好きなだけいただけます。

涼やかなスカイバンケットだから、屋外のビアガーデンのように天気の心配をする必要も、暑さや湿気に悩まされることもありません。お酒を飲む人も飲まない人も、たくさん食べたい人も、みんなが満足できること請け合いです。

デザートはストロベリーショートケーキ、マンゴーとライチのムース、岡崎八丁味噌のフィナンシェ、ブルーベリーレアチーズケーキ、フルーツコンポート。コーヒーと紅茶も用意されています。

マンゴーとライチのムースやブルーベリーレアチーズケーキ、フルーツコンポートは夏にぴったりのさわやかな味わい。一つひとつが小さめなので、たくさん食べた後でもつい手が伸びます。

スカイバンケットの両側の大きな窓からは、夕方は日没の美しい空が広がり、夜は高層ビルの瞬く夜景が見えます。プロジェクタースクリーンが3面あり、会場全体で一体感のある演出も可能です。

非日常の空間で美酒と美食を愉しむ時間は、忘れられない思い出になることでしょう。

ヒルトン名古屋の「天空のビアパーティー2025」は、2025年6月1日から9月30日までの期間限定で、1日1団体限定、人数は50名からとなっています。(予約期間は8月29日まで)名古屋で納涼会、暑気払い、同窓会、懇親会などに使える会場を探している方はぜひ候補に加えてみてください。

名称 ヒルトン名古屋 オールデイダイニング「インプレイス 3-3」

所在地 愛知県名古屋市中区栄1-3-3

アクセス 名古屋駅から車で5分、徒歩15分/地下鉄東山線 伏見駅から徒歩約3分

公式サイト ヒルトン名古屋「天空のビアパーティー2025」

