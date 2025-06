À©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ë¡ªÆÃ»£Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¦»°ÃÓÉÒÉ×»á¤¬¸ì¤ë¡ÚºÒ³²ÅÁ¾µ¡ßÆÃ»£¡Û

「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」は、平成『ガメラ』シリーズ、『ゴジラ』シリーズ、『ウルトラマン』シリーズなどの特撮作品や『Fukushima 50』『男たちの大和/YAMATO』『のぼうの城』などの一般映画の特撮パートの美術を指揮してきた三池敏夫をゲストに迎え、トークイベント『特撮美術監督・三池敏夫氏が語る【災害伝承×特撮】』を、2025年7月26日(土)に開催します。

特撮美術監督・三池敏夫氏が語る【災害伝承×特撮】

(災害伝承“語り継ぎ”探求サロン 第11回)

実施日時:2025年7月26日(土)14:00〜16:00 (受付開始 13:30)

実施会場:阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

西館1Fガイダンスルーム(無料ゾーン)

定員 :会場参加…50名

オンライン参加…定員なし※アーカイブあり

参加費 :無料

ゲスト :三池敏夫氏(特撮美術監督)

6月17日(火)10:00より申込受付を開始しました。

このトークイベントは、現在開催中の企画展「震災30年特別企画 2025 震災伝承の30年(これまで)と未来(これから)」の特別企画です。

<特撮美術監督 三池敏夫【災害伝承×特撮】プロモーション映像>

<内容>

「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」で、2002年の開館以来上映され続けている『5:46の衝撃』という地震発生時の様子を再現した映像がある。

地震発生時の状況を実際に記録した映像は皆無だったため、この映像は「特撮」(ミニチュア特撮)の技術を使って制作された。

この映像は、どのようにして作られていったのか。

2001年の制作当時、特撮美術監督として本映像で描かれる様々な場所、建造物のミニチュアの設計、制作、破壊のための仕掛けまで担当した三池敏夫氏が、制作の舞台裏を語る。

<参加申込>

6月17日10:00より下記の参加申込フォームにて、先着順にて受付開始。

https://forms.gle/Xdms9J5xEea2K7Tz6

※締切 7月24日(木)17:00

※会場参加、オンライン参加、アーカイブ視聴ともに本フォームより申込ください

※定員に至った場合、締切前でも受付終了

※会場参加は、空きがあれば当日参加できます

【映像作品『5:46の衝撃』】

「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」が、2002年の開館以来、上映し続けている映像作品。

観覧ルート冒頭の「導入映像」に位置付けられており、来館者に阪神・淡路大震災で何が起こっていたのかを追体験させる再現映像です。

本映像制作当時(2001年末)CG技術がまだ未発達であったため、特撮を使ったエンタテインメント作品のスタッフたちの手により、ミニチュア特撮の技術が駆使され制作されました。

『5:46の衝撃』 監督:川北紘一/特撮美術監督:三池敏夫/制作:トータルメディア開発研究所・東宝映像美術

『5:46の衝撃』メイキング写真(撮影:三池敏夫)

【阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター】

1995年1月17日に起きた阪神・淡路大震災について、記憶と教訓を後世に伝える災害伝承ミュージアム。

震災から30年の2025年、特別企画等を数々、実施中。

所在地 : 〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2

開館時間 : 9:30〜17:30(入館は16:30まで)

休館日・入館料など詳しい情報は公式サイトで確認してください。

人と防災未来センター(兵庫県神戸市)

【三池 敏夫(みいけ としお)】

1961年熊本県出身。

1984年九州大学工学部卒業後、矢島信男特撮監督に師事。

東映の戦隊シリーズ、メタルヒーロー、仮面ライダー等に携わったのち、1989年よりフリーで活躍。

東宝のゴジラシリーズ、大映のガメラシリーズ、円谷プロのウルトラマンシリーズなどに特撮美術として参加。

現在は株式会社特撮研究所(東京)に所属。

<代表作>

『ガメラ 大怪獣空中決戦』(1995)/『日本沈没』(2006)/

『ウルトラマンサーガ』(2012)/『巨神兵東京に現わる』(2012)/

『シン・ゴジラ』(2016)/『Fukushima 50』(2020)/

『シン・仮面ライダー』(2023)/『新幹線大爆破』(2025)等

三池敏夫

