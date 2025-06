6月13日0時まで開催中

Epic Games Storeにて、Windows版「DEATHLOOP」が無料で手に入るセールが6月13日0時まで開催されている。期間中は、通常価格8,778円の本作が無料で手に入る。

「DEATHLOOP」は、「Dishonored」を手掛けたスタジオ「Arkane Lyon」による一人称視点シューティングゲーム。「DEATHLOOP」の舞台となるブラックリーフ島では、敵対する2人の暗殺者が謎のタイムループに閉じ込められ、永遠に同じ1日を繰り返す運命に翻弄される。

(C)2021 ZeniMax Media Inc. Developed in association with Arkane Studios.Deathloop, Arkane, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries.All Rights Reserved.