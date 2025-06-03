¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤¦¥ä¥Þ¥ë Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¿·À±¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬¡¢°ø±ï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCOPE¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖËÍ¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡©¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¸½ºß17ºÐ¤Î¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÇUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¡ÊÂÐ¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¡Ö¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡×°é¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ý¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¥ä¥Þ¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¹Ô¤­¤Ï´°Á´¤Ë¡Ö¶Ø´÷¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥´»á¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿¡È¶ØÃÇ¤Î»ö·ï¡É¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î°ÜÀÒ¤ÏÅöÁ³¥Ð¥ë¥µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤¤¡¢¥Õ¥£¡¼¥´¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê»ÔÆâ¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤¬½±·â¤µ¤ì¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¾Æ¤«¤ì¤¿¡£¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Âç¤­¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢¥Õ¥£¡¼¥´¤¬CK¤ò½³¤ëºÝ¤Ë¥¦¥¤¥¹¥­¡¼¤ÎÉÓ¤ä¥³¥¤¥ó¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÈÆÚ¤ÎÆ¬¡É¤Þ¤ÇÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Åö»þ¡¢À¤³¦¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤òÂç¤­¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¡£

¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¤â¤¹¤Ç¤Ë¼ç¼´¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤ÏÌ¤Íè¤Î´ú¼ê¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ä¥Þ¥ë¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥µ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤â¿´¶¯¤¤¡ÈÀë¸À¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£