ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」に、国産黒毛和牛 100%パティを使用した「黒毛和牛バーガー」「黒毛和牛チーズバーガー」が登場!

国産黒毛和牛 100%、丁寧に仕立てたフレッシュネスの”ご褒美バーガー”。

2025年6月4日(水)より、グランドメニューに仲間入りします☆

フレッシュネスバーガー「黒毛和牛バーガー」

販売店舗:全国のフレッシュネスバーガー店舗で終日販売

※球場店舗・動物園店舗除く。

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。予めご了承ください。

黒毛和牛バーガーは、改良を重ね、約2年の開発期間を経て、ついにグランドメニュー化!

「シンプルだからこそ、肉の味わいに誤魔化しはきかない」

そんな想いから、フレッシュネスでは素材選びから調理工程に至るまで、徹底的に”丁寧さ”を追求。

ブランドの原点である”手づくり”や“品質の高さ”を見つめ直し、プライドをかけて完成させた自信作です。

今回は「黒毛和牛バーガー」と一緒に楽しみたい「クラフト紅甘夏レモネード」「ディップポテト きざみわさびタルタル」とあわせて紹介していきます。

黒毛和牛バーガー

販売期間:2025年6月4日(水)〜グランドメニューとして発売

価格:980円

パティに100%国産黒毛和牛を使用したハンバーガー。

ゴロッと食べ応えのあるパティは、硬いスジを職人の手作業で丁寧に取り除き、赤身と脂身の比率を絶妙なバランスで配合、ジューシーながらも肉本来の旨みが溢れ出す贅沢な味わいに仕上げました。

さらに、新鮮で瑞々しいトマト・スライスオニオン・グリーンリーフの国産生野菜、卵たっぷりのクリーミーでコクのある自家製タルタルソースと、サクサクとした食感が楽しめる「食べる醤油」がバランスよく合わさり、派手な演出ではなく、素材の質と組み合わせで深い満足感を追求!

ほろっと崩れるジューシーな味わいと、確かな肉粒感を感じる食べ応え。

黒毛和牛チーズバーガー

販売期間:2025年6月4日(水)〜グランドメニューとして発売

価格:1,080円

国産黒毛和牛 100%パティは、食べ応えのある肉感にこだわり、赤身と脂身の比率を絶妙なバランスで配合。

ジューシーで和牛肉の旨みや甘みが感じられます。

新鮮で瑞々しいトマト・スライスオニオン・グリーンリーフの国産生野菜もサンドし、1つのバーガーで肉と一緒に野菜もしっかりと楽しめます。卵たっぷりのクリーミーな自家製タルタルソースとサクサクとした食感の「食べる醤油」を合わせ、リッチな味わいに仕上げました。

チーズ入りはコクのあるレッドチェダーチーズをプラス。

クラフト紅甘夏レモネード

販売期間:2025年6月4日(水)〜7月8日(火)の期間限定発売

価格:

クラフト紅甘夏レモネードソーダ(ICE) 540円

クラフト紅甘夏レモネード(HOT) 540円

(プレミアムセットに+100円で選択可能)

大人気のクラフトレモネードシリーズに、初夏限定の新フレーバーが登場。

今回加わるのは、鹿児島県産の希少な柑橘「紅甘夏(べにあまなつ)」を使用した爽やかな一杯です。

紅甘夏は、果皮がほんのり赤みを帯びた見た目にも美しい品種で、鹿児島県を中心に限られた地域でしか栽培されない“知る人ぞ知る”存在。

ジューシーな果肉には、甘み・酸味・ほのかな苦みが絶妙なバランスで共存しています。

フレッシュネスバーガーでは、この紅甘夏を店内で丁寧にハチミツに漬け込み、さらに同じくハチミツ漬けのレモンと組み合わせることで、素材の風味を最大限に引き出しました。

柑橘のすっきりとした甘みと香り、レモンの酸味が重なり合う奥行きある味わいは、最後の一口まで飽きることなく楽しめます。

アイスはソーダ仕立てで清涼感たっぷりに、ホットはビターな大人の味わいに仕上げており、外出先でのリフレッシュにも、おうち時間のご褒美にもぴったりのドリンクです。

ディップポテト きざみわさびタルタル

販売期間:2025年6月4日(水)〜7月8日(火)の期間限定発売

価格:390円

(レギュラーセット・プレミアムセットに+50円で選択可能)

フライドポテトに、大人の味わいが楽しめる新フレーバー「わさび」が登場。

使用するじゃがいもは、北海道十勝産の「北海こがね」

注文を受けてから揚げる皮付きポテトは、外はサクッと中はホクホクで、素材そのものの美味しさを堪能できます。

ディップソースには、本わさびの茎を刻んだシャキシャキ食感とツンと鼻に抜ける辛みが特徴のきざみわさびを、自家製のクリーミーなタルタルソースに合わせ、コクと刺激の絶妙なバランスに仕上げてあります。

揚げたてのアツアツポテトにたっぷりディップして味わえば、大人も満足の一品に。

”品質の高さ”を追求した自信作!

フレッシュネスバーガー「黒毛和牛バーガー」の紹介でした。

