【「ブルーアーカイブ」:メインストーリーVol.5「百花繚乱編」第2章】 5月21日メンテナンス後 実装予定

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」におけるメインストーリーVol.5「百花繚乱編」第2章 前編を5月21日のメンテナンス後に実装する。

百花繚乱紛争調停委員会のキャラクターたちが登場するメインストーリー「百花繚乱編」の更新が決定した。第1章は2023年11月に実装されており、およそ1年半ぶりに新たな章が追加。直近ではメインストーリー「Ex. デカグラマトン編」の更新が行なわれていたが、久々に「百花繚乱編」の新エピソードが展開される。

また、これに合わせて「百花繚乱編」第1章の演出追加や、特定のエピソードにおいてはボイスが加えられる。Vol.5「百花繚乱編」第2章 後編については1週間後の5月28日に追加を予定。また、これにあわせて本ストーリーの実装を記念した映像も公開された。

