»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡ªÂè2²ó¥Ï¥Ó¥­¥Î¥½¥Ë¥Ã¥¯2025 in ¼Ä¸¶Î¦±¿

四天王寺大学は、地元企業の篠原陸運と連携し、野外音楽フェス「第2回ハビキノソニック2025 in 篠原陸運」を、2025年5月25日(日)に篠原陸運本社トラックステーションにて開催します。

第2回ハビキノソニック2025 in 篠原陸運

日時 :2025年5月25日(日)10時〜17時30分

場所 :篠原陸運トラックステーション

(大阪府羽曳野市尺度391-2)

入場料:無料 ※駐車スペース有

出演 :・四天王寺大学学生

(コーラス部、フォークソングクラブ、

コピーダンス同好会、軽音楽部、吹奏楽部、

アコースティックバンド部)

・Last Star(四天王寺大学卒業生)

・Tae’s Band

・ヒロダンスカンパニー

・THE MONKEY BIRD 他

主催 :四天王寺大学・株式会社篠原陸運

協賛 :チョーヤフーズ株式会社

後援 :大阪はびきの観光局

※内容は変更となる場合があります。

2回目となる今回の開催は、四天王寺大学に所属する有志学生が実行委員を務め、イベントの企画・運営を行います。

当日は、四天王寺大学の学生によるダンスや演奏パフォーマンスに加え地元のダンスチームや社会人バンドもパフォーマンスを披露します。

また、キッチンカーも多数出展予定です。

ドリンクやフードを片手に各々で音楽を楽しめます!

ハビキノソニックチラシ

ハビキノソニックタイムテーブル

