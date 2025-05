「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎「ハウステンボス」にて、朝から夜まで一日中ワクワクが盛りだくさんの「BIG SUMMER!」を開催!

ミッフィーの新エリアや満足度96%のナイトショー、リゾート体験が叶うプールや花火など、朝から夜まで一日中「ワクワク」が盛りだくさんです☆

ハウステンボス「BIG SUMMER!」

画像提供:ハウステンボス

開催期間:2025年7月18日(金)〜9月15日(月)

ハウステンボスの期間限定イベントとして、朝から夜まで一日中ワクワクが盛りだくさんの「BIG SUMMER!」を開催。

画像提供:ハウステンボス

世界唯一の「ミッフィー」をテーマにした新エリア「Miffy Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア)」が2025年6月21日、いよいよオープンします。

「ミッフィー」と一緒に物語の主人公になった気持ちで体験できるライド型のアトラクションや、常設グリーティング施設、ショップやレストランなど、ミッフィーの世界に癒やされます。

そして、2025年春にスタートした新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が、ゲストの高い満足度にお応えし、夏シーズン期間中の開催が決定。

海外アーティストによるライブパフォーマンスと、世界一のイルミネーション、日本最大の音楽噴水ショー、サーチライトと花火が融合した、ハウステンボスだけでしか観られないこのショーは、この夏見逃せない、必見エンターテインメントショーです。

また、昼も夜も楽しめる「ウォーターガーデンプール」ではリゾート気分を体感。

さらに、一日たっぷり楽しんだ締めくくりには、大村湾の大パノラマに繰り広げられる「サマーナイト花火」と、夏のハウステンボスは、一日中テーマパークリゾートライフを満喫できます☆

「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が夏のイベント期間中の開催決定

画像提供:ハウステンボス

開催時間:20:10〜20:20

開催場所:ウォーターガーデン

圧巻の噴水が目の前に広がるウォーターガーデンにこの春登場した、新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」を夏のイベント期間中も開催。

画像提供:ハウステンボス

世界一のイルミネーションの中で、海外アーティストの圧巻のライブパフォーマンスに心震え、高さ最大20mまで吹き上がる色鮮やかな大噴水ショーと、高さ105mのドムトールンから放たれるサーチライトで、驚きと感動に包まれます。

ショーのクライマックスには、花火が夜空を装飾。

ハウステンボスの夜をドラマティックに飾る、特別演出のナイトショーが体感できます。

昼も夜も憧れのリゾート体験が叶う「ウォーターガーデンプール」

画像提供:ハウステンボス

毎年人気を博している「ウォーターガーデンプール」が2025年の夏も登場。

直径50mの大プール、全長70m・高さ10mのメガスライダー、小さなお子さんでも安心な水遊びスポットである「スプラッシュ・フィールド」など、大人から子供まで爽快のサマーアクティビティが楽しめます。

画像提供:ハウステンボス

日中は開放感あふれるプールを楽しんで、夜は日本最大の音楽噴水ショーが彩る幻想的なナイトプールを満喫。

昼も夜も憧れのリゾート体験が叶う、特別な時間が過ごせます。

シェフ監修のハウステンボス厳選ヨーロッパ夏グルメと音楽を堪能できる「ヨーロピアン・グリルパーティー」

画像提供:ハウステンボス

開催日程:2025年7月18日(金)〜8月31日(日)・9月6日(土)・7日(日)・13日(土)・14日(日)・15日(月)

開催場所:ハーバータウン ベイサイドキッチン

営業時間:17:00〜23:00 (L.O.22:30)

イベントスケジュール:

・18:00〜20:00 サンセット・ダンスサマー

・21:00〜22:30 クラシック・ナイト

大村湾を目の前に臨む人気のハーバーエリアのレストラン「ベイサイドキッチン」では、「ヨーロピアン・グリルパーティー」を開催。

2025年は、夏の夜をより長く楽しめるよう、営業時間が23時まで延長されます。

ハウステンボスのレストランシェフが監修し厳選したヨーロッパ各国のグリルをはじめ、30種類のビール・ドラフトビールをラインナップ。

さらに、食だけでなく、さまざまなエンターテインメントショーが開催される2025年夏の「ベイサイドキッチン」

ヨーロッパ出身のアーティストによる、クラシックやジャズのライブショーを楽しむ「クラシック・ナイト」ではグルメとともに優雅で心地よいひとときが楽しめます。

また、一緒に踊りたくなるエネルギッシュなパフォーマンスで夏の気分を盛り上げる「サンセット・ダンスサマー」も開催。

開放感あふれる空間で、食と音楽が織りなすコラボレーションを、夏の夜長にたっぷり楽しめます。

ハウステンボスレストランシェフ 調理エグゼクティブアドバイザー 鹿山勝彦氏 プロフィール

画像提供:ハウステンボス

1987年にオランダ村に入社し洋食調理人として従事した後、ハウステンボスオープニングスタッフとしてオランダ料理店「ロード・レーウ」を担当された鹿山勝彦氏。

1998年に36835号西洋料理専門調理師を取得し、多くの新規立ち上げ と料理長を歴任されました。

2020年には長崎県知事賞を受賞、2022年には厚生労働大臣から表彰を受けています。

ハウステンボスパーク直営レストランおよびファーストフード店舗のメニュー開発や技術指導、ハウステンボス商品販売店舗との連動商品開発等、総指揮を執りながら次世代の育成に注力されています。

360度一面がひまわりに囲まれる夏の「フラワーロード」

画像提供:ハウステンボス

夏の訪れとともに、鮮やかなひまわりの花々がヨーロッパの街並みを彩る、入国口ほど近くの人気フォトスポット「フラワーロード」

青空とレンガ造りの建物が並ぶ異国情緒たっぷりの街並みの中で、ひまわりが絵画のように咲き誇る、この時期だけの絶景が楽しめます。

「BIG SUMMER!」の一日を締めくくる大迫力の「サマーナイト花火」が2025年はパワーアップして登場

画像提供:ハウステンボス

開催期間:2025年

・7月19日(土)・20日(日)・21日(月)・26日(土)・27日(日)

・8月2日(土)・3日(日)・9日(土)〜17日(日)・23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日)

・9月6日(土)・7日(日)・13日(土)・14日(日)

開催時間:20:45〜

ハウステンボスの夏の人気イベント「サマーナイト花火」は、2024年より日数を増やした全24日間開催。

海上から打ち上がる大迫力の花火が、ヨーロッパの街並みを背景に音楽と連動しながら夜空を華やかに彩り、夏の高揚感を一層高めます。

さらに、2025年は新たな演出として、日本屈指の花火師による夏をイメージした新作花火が打ち上げ。

ナイトプールからの花火鑑賞や、リゾートシップ マリエラに乗船して大村湾クルーズをしながらの鑑賞など、大パノラマの絶景が堪能できます。

ハウステンボスでしか味わえない、最高の夏が楽しめるスペシャル企画。

ハウステンボスにて2025年7月18日より開催される「BIG SUMMER!」の紹介でした☆

