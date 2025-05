【EXG ケーブルガイズ】 6月25日 発売予定 価格:4,950円/3,850円

PLAIONは、キャラクターをモチーフにした大型マルチスタンド「EXG ケーブルガイズ」を6月25日に発売する。発売に先立ち5月13日より予約受付を開始した。

製品には、「Astro Bot」、「Fortnite」、「Fallout」などをモチーフにした新作に加え、2024年に発売された商品なども再販予定となっており、計38点がラインナップする。

「EXG ケーブルガイズ」は、ゲームコントローラー、スマートフォン、テレビのリモコンなどをしっかり支える多機能スタンド。詳細および予約は、各種オンラインストアにて確認できる。

5月13日10時~:ECサイト エビテン[ebten]

2025年Q2新作

【Astrobot】アストロボット ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Fortnite】"カドルチームリーダー" ミニ・コントローラ&スマホスタンド

価格:3,850円

発売日:6月25日

使用例

【Fortnite】"ニャッスル" ミニ・ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:3,850円

発売日:6月25日

イメージ

【Fortnite】"フィッシュスティック" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Fallout】"ボルトボーイ" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Call of Duty】"ミスタ―・ピークス" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Sonic】"ドクター・エッグマン" コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Fallout】タフネス ボルトボーイ ミニ・コントローラ&スマホスタンド

予約・発売日近日決定予定

イメージ

【Fallout】ビッグリーグ ボルトボーイ ミニ・コントローラ&スマホスタンド

予約・発売日近日決定予定

イメージ

2025年Q1新作

価格 3,850円

発売日:6月25日

イメージ

【Minecraft】"スティーブ" ミニ・ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格 3,850円

発売日:6月25日

イメージ

【Minecraft】"ピグリン" ミニ・ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格 3,850円

発売日:6月25日

使用例

【Minecraft】"エンダーマン" ミニ・ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格 3,850円

発売日:6月25日

イメージ

【Minecraft】"エンダーマン" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Minecraft】"スティーブ" R.E.S.Tダイヤモンドアーマー ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Halo】マスターチーフ・インフィニティ ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Minecraft】"スティーブ" R.E.S.T ケーブルガイズ ・ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Minecraf】"クリーパー" R.E.S.T ケーブルガイズ・ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Fortnite】"ピーリー" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

価格 3,850円

発売日:6月25日

イメージ

価格:3,850円

発売日:6月25日

イメージ

価格:3,850円

発売日:6月25日

イメージ

価格:3,850円

発売日:6月25日

イメージ

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Diablo IV:】"リリス" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Crash Bandicoot 4】 "クラッシュ" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Sonic】"シャドウ" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Sonic】モダン・"ソニック" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Sonic】"テイルス" ミニ・ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:3,850円

発売日:6月25日

イメージ

価格:3,850円

発売日:6月25日

イメージ

【Sonic】"ナックルズ" ミニ・ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:3,850円

発売日:6月25日

イメージ

【Sonic】"ソニック" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Call of Duty】ゾンビ ゴースト in Warzone ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Call of Duty】”モンキーボム” ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Call of Duty】サイモン・ライリー “ゴースト” ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

【Borderlands】"サイコ" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Borderlands】 "クラップトラップ"ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

イメージ

【Assassins Creed】"エツィオ" ケーブルガイズ コントローラ&スマホスタンド

価格:4,950円

発売日:6月25日

使用例

