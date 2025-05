【北海道チーズ蒸しケーキ ほんものみたいなふわふわポーチBOOK】 6月4日 発売予定 価格:2,625円

宝島社は、「北海道チーズ蒸しケーキ ほんものみたいなふわふわポーチBOOK」を6月4日に発売する。価格は2,625円。

本書は山崎製パン「北海道チーズ蒸しケーキ」の歴史や工場などの特集を掲載した書籍に加え、「北海道チーズ蒸しケーキ」型のポーチが付属するセット。ポーチのサイズは140(縦)×210(横)×90(厚み)mmで、最大120センチのショルダーひもが付属する。

Licensed by Yamazaki Baking Co., Ltd., 2025