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¢¨Breakfast and mental health. Smith AP. Breakfast and mental health. Int J Food Sci Nutr. 1998 Sep;49(5):397-402.
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¢¨Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. Spiegel K, Tasali E, et al. Ann Intern Med. 2004 Dec7;141(11):846-850.
¢¨Effect of the perception of breakfast consumption on subsequent appetite and energy intake in healthy males. Tommy Slater et al. Eur J Neutr. 2022 Apr;61(3):1319-1330.
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¢¨Deleterious effects of omitting breakfast on insulin sensitivity and fasting lipid profiles in healthy lean women. Farshchi HR, Taylor MA, Macdonald IA. Am J Clin Nutr. 2005 Jul;82(2):388-96.
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¢¨Breakfast reduces declines in attention and memory over the morning in schoolchildren. Wesnes KA, Pincock C, Richardson D, Helm G, Hails S. Appetite. 2003 Dec;41(3):329-31.
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