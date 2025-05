【シルバーマウンテン】 5月7日 連載開始

小学館は5月7日、サンデーうぇぶりにてマンガ「シルバーマウンテン」の連載を開始した。

「シルバーマウンテン」は、「うしおととら」や「からくりサーカス」などで知られる藤田和日郎氏による巨編幻想譚。5月7日発売の「週刊少年サンデー 2025年 23号」でも連載がスタートした。

今回公開された序章では、文政3年を舞台に天狗にさらわれたという少年の話から始まり、大人びた雰囲気や口調を持つ彼の口から、信じがたい出来事が語られる。

天狗に攫われ、〈仙境〉に行ったという童子。 その口から語られるは、信じ難い世界の実在── 希う者達は、〈武〉の極致へと駆け登る。 藤田和日郎が送る、巨編幻想譚!

