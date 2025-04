Tencent Video(騰訊視頻)ドラマのラブストーリー&時代劇 ランキング で1位を記録した 中国 時代劇『北月と紫晴〜流光に舞う偽りの王妃〜』は、武術に長けた現代ヒロインが古代世界にトリップして冒険を繰り広げるストーリー。本作はヒロインを演じる『キュート・プログラマー』のジュー・シューダンだけでなく、ヒロインとロマンスを繰り広げる 中国 ドラマスター3人も注目を集めている。今回は、日本にも多くのファンを持つトップスターのチャン・ハン、次世代イケメンスターとして期待されるヤオ・チー、10代で芸能界入りして人気を伸ばすレン・シーハオが演じる、個性と魅力が光るキャラクターと彼らのプロフィールを紹介する。

■大人の魅力炸裂! 策略家のオレ様溺愛王子・君北月を演じるチャン・ハン君北月(くんほくげつ)は天闕(てんけつ)国の第四王子。自分の妃を選ぶ会場で、条件最悪の宰相の娘・韓紫晴を「そなたに決めた!」と即決、人目や評判を気にせず、周りが止めるのも聞かずに私の妃だと ゴリ 押ししてしまう。そんなふうに奔放に振る舞う彼はオレ様の気分屋に見えるが、実は頭脳明晰な策略家。ごく平凡な深窓の令嬢だったはずが、中身が現代ヒロインに入れ替わったために武芸の達人に変身、毒にあたってもピンピンしている謎めいた韓紫晴に興味を持ち、彼女を手元に置くことにしたのだ。韓紫晴の方も君北月の持つ短剣が元の世界に戻るカギだと信じて、しばらく彼のそばにいることに。つまり2人はそれぞれの思惑で夫婦を演じることになるのだが、共通の敵と戦ううちに信頼関係が芽生えて最強のカップルとなっていく。君北月は何事にも物怖じしない勇気ある韓紫晴の行動を見て「私が必ず守ってみせる」と宣言。普段はクールでイジワルなことも言うが、本当は彼女のことが気になって仕方ない様子が見え隠れ。そんなスパダリ& ツンデレ な君北月に何度も胸キュンさせられること間違いなしだ。君北月役のチャン・ハン(張翰)は『お昼12時の シンデレラ 』『2度目のロマンス』『麗らかなキミにときめいて!〜Sunshine of My Life〜』などの ツンデレ 社長役で人気を博してきた 中国 トップスター。昨年はパク・ミニョンと共演した時代劇『錦衣夜行(原題)』がついに韓国でリリースされたのも話題となった。ロマンスもアクションも得意とする彼の本領が発揮された本作での活躍ぶりに注目だ!■儚げなヤンデレ銀髪王子! ミステリアスな琴師・軒轅離歌を演じるヤオ・チーミステリアスな琴の名手・軒轅離歌(けんえんりか)は悪役か善人か分からないキャラクターとして登場して視聴者をも翻弄。彼が韓紫晴と過ごすうちに彼女に惹かれていき、恋する男の目になっていくのにドキドキさせられる。しかし、軒轅離歌は余命わずかな上、韓紫晴と敵対する立場で彼女への想いに苦しむことに…。見れば見るほど抜群のルックス×銀髪×ヤンデレな軒轅離歌の虜になってしまうはずだ。軒轅離歌役のヤオ・チー(姚弛)はいくつかのサバイバル・オーディション番組を経て歌手として芸能界デビュー。その後、『Falling Into Your Smile 君の笑顔にメロメロ』『流水 舞花 (りゅうすいまいか)〜遥かなる月落城〜』『相思令(原題)』への出演で注目度がアップしている。『皓衣行(原題)』と『天官賜福(原題)』にもキャ スティング されていたイケメンとして今後が期待される次世代スターを要チェックしてほしい。■犬系愛されキャラ! お調子者の賞金稼ぎ・百里尾生を演じるレン・シーハオ百里尾生(ひゃくりびせい)は韓紫晴を監視する賞金稼ぎ。ある目的でこっそり彼女を見張る毎日を送るうちに、どんどん彼女を好きになってしまって当初の計画が狂ってしまう。そんなドジで三枚目なところがキュートな百里尾生だが、実は彼にも隠された身分があり、韓紫晴との間には思いがけない因縁が!? お茶 目なエピソードで笑わせてくれるだけでなく、カッコいい見せ場もある犬系男子に撃沈させられる。百里尾生役のレン・シーハオ(任世豪)は17歳で人気サバイバル・オーディション番組『創造営2019』に出演して芸能界入り。その後、『イジワルな君に恋をした〜Sweet First Love〜』『二択の 初恋 』などの青春ドラマで俳優としても評価を高めた。さらに『再見,怦然心動(原題)』では恋愛リアリティショーに出演する バツイチ 子役 を好演。成長とともに役どころが広がって人気上昇中の彼も見逃せない。『北月と紫晴〜流光に舞う偽りの王妃〜は、DVDリリース中。U‐NEXTにて5月2日より独占先行配信開始。