¡ØËÌ·î¤È»çÀ²¡Ù¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ó¡ß¥ä¥ª¡¦¥Á¡¼¡ß¥ì¥ó¡¦¥·¡¼¥Ï¥ª¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÊû¤²¤ë»°¼Ô»°ÍÍ¤Î°¦¤Ë¾Â¤ë¡ª¡¡¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡¡Tencent Video¡ÊÆ¿Ö»ëÉÑ¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡õ»þÂå·à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Ãæ¹ñ»þÂå·à¡ØËÌ·î¤È»çÀ²¡ÁÎ®¸÷¤ËÉñ¤¦µ¶¤ê¤Î²¦ÈÞ¡Á¡Ù¤Ï¡¢Éð½Ñ¤ËÄ¹¤±¤¿¸½Âå¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¸ÅÂåÀ¤³¦¤Ë¥È¥ê¥Ã¥×¤·¤ÆËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ËÜºî¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¥¥å¡¼¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¤Î¥¸¥å¡¼¡¦¥·¥å¡¼¥À¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¡¼3¿Í¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ó¡¢¼¡À¤Âå¥¤¥±¥á¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ä¥ª¡¦¥Á¡¼¡¢10Âå¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¿¤Ð¤¹¥ì¥ó¡¦¥·¡¼¥Ï¥ª¤¬±é¤¸¤ë¡¢¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¸÷¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÈà¤é¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬¥¿¥¤¥×¡©¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤á¤°¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¼¡À¤ÂåÇÐÍ¥¤¿¤Á
¢£Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏßÚÎö¡ª¡¡ºöÎ¬²È¤Î¥ª¥ìÍÍÅ®°¦²¦»Ò¡¦·¯ËÌ·î¤ò±é¤¸¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ó
¡¡·¯ËÌ·î¡Ê¤¯¤ó¤Û¤¯¤²¤Ä¡Ë¤ÏÅ·ïí¡Ê¤Æ¤ó¤±¤Ä¡Ë¹ñ¤ÎÂè»Í²¦»Ò¡£¼«Ê¬¤ÎÈÞ¤òÁª¤Ö²ñ¾ì¤Ç¡¢¾ò·ïºÇ°¤ÎºËÁê¤ÎÌ¼¡¦´Ú»çÀ²¤ò¡Ö¤½¤Ê¤¿¤Ë·è¤á¤¿¡ª¡×¤ÈÂ¨·è¡¢¿ÍÌÜ¤äÉ¾È½¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼þ¤ê¤¬»ß¤á¤ë¤Î¤âÊ¹¤«¤º¤Ë»ä¤ÎÈÞ¤À¤È¥´¥ê²¡¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËËÛÊü¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦Èà¤Ï¥ª¥ìÍÍ¤Îµ¤Ê¬²°¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÊºöÎ¬²È¡£¤´¤¯Ê¿ËÞ¤Ê¿¼Áë¤ÎÎá¾î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢Ãæ¿È¤¬¸½Âå¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÉð·Ý¤ÎÃ£¿Í¤ËÊÑ¿È¡¢ÆÇ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÆæ¤á¤¤¤¿´Ú»çÀ²¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢Èà½÷¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡´Ú»çÀ²¤ÎÊý¤â·¯ËÌ·î¤Î»ý¤ÄÃ»·õ¤¬¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¥«¥®¤À¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Èà¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê£²¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ÇÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¤ÈÀï¤¦¤¦¤Á¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬²êÀ¸¤¨¤ÆºÇ¶¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£·¯ËÌ·î¤Ï²¿»ö¤Ë¤âÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤Í¦µ¤¤¢¤ë´Ú»çÀ²¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤¬É¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¤¥¸¥ï¥ë¤Ê¤³¤È¤â¸À¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨±£¤ì¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ñ¥À¥ê¡õ¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê·¯ËÌ·î¤Ë²¿ÅÙ¤â¶»¥¥å¥ó¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¡¡·¯ËÌ·îÌò¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ó¡ÊÄ¥´Í¡Ë¤Ï¡Ø¤ªÃë12»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Ø2ÅÙÌÜ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡ØÎï¤é¤«¤Ê¥¥ß¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¡ª¡ÁSunshine of My Life¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¼ÒÄ¹Ìò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿»þÂå·à¡Ø¶Ó°áÌë¹Ô¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥Þ¥ó¥¹¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÈà¤ÎËÜÎÎ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡ª
¢£Ñ³¤²¤Ê¥ä¥ó¥Ç¥ì¶äÈ±²¦»Ò¡ª¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶×»Õ¡¦¸®í×Î¥²Î¤ò±é¤¸¤ë¥ä¥ª¡¦¥Á¡¼
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶×¤ÎÌ¾¼ê¡¦¸®í×Î¥²Î¡Ê¤±¤ó¤¨¤ó¤ê¤«¡Ë¤Ï°Ìò¤«Á±¿Í¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¤âËÝÏ®¡£Èà¤¬´Ú»çÀ²¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤ËÈà½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Îø¤¹¤ëÃË¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸®í×Î¥²Î¤ÏÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤Ê¾å¡¢´Ú»çÀ²¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÇÈà½÷¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÈ´·²¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¡ß¶äÈ±¡ß¥ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¸®í×Î¥²Î¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¸®í×Î¥²ÎÌò¤Î¥ä¥ª¡¦¥Á¡¼¡ÊÕÃÐ¡Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò·Ð¤Æ²Î¼ê¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØFalling Into Your Smile ·¯¤Î¾Ð´é¤Ë¥á¥í¥á¥í¡Ù¡ØÎ®¿åÉñ²Ö¡Ê¤ê¤å¤¦¤¹¤¤¤Þ¤¤¤«¡Ë¡ÁÍÚ¤«¤Ê¤ë·îÍî¾ë¡Á¡Ù¡ØÁê»×Îá¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øâ«°á¹Ô¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤È¡ØÅ·´±»òÊ¡¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤Æº£¸å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¸¤·Ï°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡ª¡¡¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î¾Þ¶â²Ô¤®¡¦É´Î¤ÈøÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¥ì¥ó¡¦¥·¡¼¥Ï¥ª
¡¡É´Î¤ÈøÀ¸¡Ê¤Ò¤ã¤¯¤ê¤Ó¤»¤¤¡Ë¤Ï´Ú»çÀ²¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¾Þ¶â²Ô¤®¡£¤¢¤ëÌÜÅª¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÈà½÷¤ò¸«Ä¥¤ëËèÆü¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÈà½÷¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÅö½é¤Î·×²è¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥¸¤Ç»°ËçÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ´Î¤ÈøÀ¸¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤Ë¤â±£¤µ¤ì¤¿¿ÈÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢´Ú»çÀ²¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ø±ï¤¬!?¡¡¤ªÃãÌÜ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¸«¤»¾ì¤â¤¢¤ë¸¤·ÏÃË»Ò¤Ë·âÄÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡É´Î¤ÈøÀ¸Ìò¤Î¥ì¥ó¡¦¥·¡¼¥Ï¥ª¡ÊÇ¤À¤¹ë¡Ë¤Ï17ºÐ¤Ç¿Íµ¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØÁÏÂ¤±Ä2019¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥¤¥¸¥ï¥ë¤Ê·¯¤ËÎø¤ò¤·¤¿¡ÁSweet First Love¡Á¡Ù¡ØÆóÂò¤Î½éÎø¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØºÆ¸«¡¤×èÁ³¿´Æ°¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÃË»ÒÌò¤ò¹¥±é¡£À®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÌò¤É¤³¤í¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤ÎÈà¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ØËÌ·î¤È»çÀ²¡ÁÎ®¸÷¤ËÉñ¤¦µ¶¤ê¤Î²¦ÈÞ¡Á¤Ï¡¢DVD¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡£U¡¾NEXT¤Ë¤Æ5·î2Æü¤è¤êÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡£
¢£Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏßÚÎö¡ª¡¡ºöÎ¬²È¤Î¥ª¥ìÍÍÅ®°¦²¦»Ò¡¦·¯ËÌ·î¤ò±é¤¸¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ó
¡¡·¯ËÌ·î¡Ê¤¯¤ó¤Û¤¯¤²¤Ä¡Ë¤ÏÅ·ïí¡Ê¤Æ¤ó¤±¤Ä¡Ë¹ñ¤ÎÂè»Í²¦»Ò¡£¼«Ê¬¤ÎÈÞ¤òÁª¤Ö²ñ¾ì¤Ç¡¢¾ò·ïºÇ°¤ÎºËÁê¤ÎÌ¼¡¦´Ú»çÀ²¤ò¡Ö¤½¤Ê¤¿¤Ë·è¤á¤¿¡ª¡×¤ÈÂ¨·è¡¢¿ÍÌÜ¤äÉ¾È½¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼þ¤ê¤¬»ß¤á¤ë¤Î¤âÊ¹¤«¤º¤Ë»ä¤ÎÈÞ¤À¤È¥´¥ê²¡¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËËÛÊü¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦Èà¤Ï¥ª¥ìÍÍ¤Îµ¤Ê¬²°¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÊºöÎ¬²È¡£¤´¤¯Ê¿ËÞ¤Ê¿¼Áë¤ÎÎá¾î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢Ãæ¿È¤¬¸½Âå¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÉð·Ý¤ÎÃ£¿Í¤ËÊÑ¿È¡¢ÆÇ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤ëÆæ¤á¤¤¤¿´Ú»çÀ²¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢Èà½÷¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡´Ú»çÀ²¤ÎÊý¤â·¯ËÌ·î¤Î»ý¤ÄÃ»·õ¤¬¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¥«¥®¤À¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Èà¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê£²¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ÇÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¤ÈÀï¤¦¤¦¤Á¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬²êÀ¸¤¨¤ÆºÇ¶¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£·¯ËÌ·î¤Ï²¿»ö¤Ë¤âÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤Í¦µ¤¤¢¤ë´Ú»çÀ²¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤¬É¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¤¥¸¥ï¥ë¤Ê¤³¤È¤â¸À¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨±£¤ì¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ñ¥À¥ê¡õ¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê·¯ËÌ·î¤Ë²¿ÅÙ¤â¶»¥¥å¥ó¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
¡¡·¯ËÌ·îÌò¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ó¡ÊÄ¥´Í¡Ë¤Ï¡Ø¤ªÃë12»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡Ø2ÅÙÌÜ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¡ØÎï¤é¤«¤Ê¥¥ß¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¡ª¡ÁSunshine of My Life¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¼ÒÄ¹Ìò¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡£ºòÇ¯¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿»þÂå·à¡Ø¶Ó°áÌë¹Ô¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥Þ¥ó¥¹¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÈà¤ÎËÜÎÎ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤À¡ª
¢£Ñ³¤²¤Ê¥ä¥ó¥Ç¥ì¶äÈ±²¦»Ò¡ª¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶×»Õ¡¦¸®í×Î¥²Î¤ò±é¤¸¤ë¥ä¥ª¡¦¥Á¡¼
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶×¤ÎÌ¾¼ê¡¦¸®í×Î¥²Î¡Ê¤±¤ó¤¨¤ó¤ê¤«¡Ë¤Ï°Ìò¤«Á±¿Í¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ò¤âËÝÏ®¡£Èà¤¬´Ú»çÀ²¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤ËÈà½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Îø¤¹¤ëÃË¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¥É¥¥É¥¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸®í×Î¥²Î¤ÏÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤Ê¾å¡¢´Ú»çÀ²¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤ÇÈà½÷¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉÈ´·²¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¡ß¶äÈ±¡ß¥ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¸®í×Î¥²Î¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¸®í×Î¥²ÎÌò¤Î¥ä¥ª¡¦¥Á¡¼¡ÊÕÃÐ¡Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò·Ð¤Æ²Î¼ê¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ØFalling Into Your Smile ·¯¤Î¾Ð´é¤Ë¥á¥í¥á¥í¡Ù¡ØÎ®¿åÉñ²Ö¡Ê¤ê¤å¤¦¤¹¤¤¤Þ¤¤¤«¡Ë¡ÁÍÚ¤«¤Ê¤ë·îÍî¾ë¡Á¡Ù¡ØÁê»×Îá¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Øâ«°á¹Ô¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤È¡ØÅ·´±»òÊ¡¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤â¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤È¤·¤Æº£¸å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¸¤·Ï°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡ª¡¡¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î¾Þ¶â²Ô¤®¡¦É´Î¤ÈøÀ¸¤ò±é¤¸¤ë¥ì¥ó¡¦¥·¡¼¥Ï¥ª
¡¡É´Î¤ÈøÀ¸¡Ê¤Ò¤ã¤¯¤ê¤Ó¤»¤¤¡Ë¤Ï´Ú»çÀ²¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¾Þ¶â²Ô¤®¡£¤¢¤ëÌÜÅª¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÈà½÷¤ò¸«Ä¥¤ëËèÆü¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÈà½÷¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÅö½é¤Î·×²è¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥¸¤Ç»°ËçÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ´Î¤ÈøÀ¸¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤Ë¤â±£¤µ¤ì¤¿¿ÈÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢´Ú»çÀ²¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ø±ï¤¬!?¡¡¤ªÃãÌÜ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¸«¤»¾ì¤â¤¢¤ë¸¤·ÏÃË»Ò¤Ë·âÄÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡É´Î¤ÈøÀ¸Ìò¤Î¥ì¥ó¡¦¥·¡¼¥Ï¥ª¡ÊÇ¤À¤¹ë¡Ë¤Ï17ºÐ¤Ç¿Íµ¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØÁÏÂ¤±Ä2019¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥¤¥¸¥ï¥ë¤Ê·¯¤ËÎø¤ò¤·¤¿¡ÁSweet First Love¡Á¡Ù¡ØÆóÂò¤Î½éÎø¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØºÆ¸«¡¤×èÁ³¿´Æ°¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÃË»ÒÌò¤ò¹¥±é¡£À®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÌò¤É¤³¤í¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤ÎÈà¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ØËÌ·î¤È»çÀ²¡ÁÎ®¸÷¤ËÉñ¤¦µ¶¤ê¤Î²¦ÈÞ¡Á¤Ï¡¢DVD¥ê¥ê¡¼¥¹Ãæ¡£U¡¾NEXT¤Ë¤Æ5·î2Æü¤è¤êÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡£