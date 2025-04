『THE LAST OF US』シーズン2、配信開始！ゲーム版キャスト続投の日本語吹替版も配信

人気ゲーム原作のHBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』シーズン2が、米本国と同時刻となる本日2025年4月14日(月)10:00よりU-NEXTにて独占配信開始。

また、山寺宏一、潘めぐみほかゲーム版のキャスト続投による日本語吹替版の配信も決定。

新キャラクターが多数登場する傑作ゲームのPartIIがついに登場

全世界で200以上のゲームアワードを受賞、シリーズ累計販売本数3,700万本を突破したPlayStation3人気ゲームをベースに制作されたHBOオリジナルドラマ『THE LAST OF US』。

文明崩壊後のアメリカで、愛する娘を亡くしたジョエルと、感染菌への抗体を持つ少女エリーの旅を描き、謎の菌類に寄生されたクリッカーら感染者との息を呑むバトル、荒廃し草木が生い茂るアメリカの圧巻の映像、道中で出会う人物や2人の過去にスポットライトを当てたドラマ要素が評価され、2023年公開のシーズン1は全世界で爆発的ヒット。同年の第75回エミー賞では、作品賞を含む全24部門でノミネートを果たした。

シーズン2では、2020年に発売したゲーム版の続編「The Last of Us Part II」の物語を新たにドラマ化。前シーズンから5年後、旅を終えたジョエルとエリーは、トミーが治めるワイオミング州ジャクソンのコミュニティで暮らしていたが、アビーを含む「WLF」のメンバーたちの登場により、さらなる壮絶な運命に巻き込まれていく…。

ペドロ・パスカル、ベラ・ラムジーら、多くの映画や英国ドラマで注目を集める人気俳優が前シーズンから続投するほか、『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』で、英国アカデミー賞ライジング・スター賞にノミネートしたケイトリン・デヴァーなど、注目俳優がシリーズ参戦を果たす。

『THE LAST OF US』シーズン2キャラクター紹介

ジョエル(ペドロ・パスカル)

パンデミックで娘を失った男。エリーと旅をするなかで閉ざしていた心を開く。

エリー(ベラ・ラムジー)

パンデミック後に生まれた少女。寄生菌への抗体を持っている。

アビー(ケイトリン・デヴァー)

反体制勢力「WLF(ウルフ)」の兵士。愛する父の復讐を果たそうとする。

ディーナ(イザベラ・メルセード)

ジャクソンの共同体で暮らすエリーの友人。自由奔放な性格。

ジェシー(ヤング・マジノ)

ジャクソンの共同体で暮らすアジア系青年。ディーナの元恋人。

トミー(ガブリエル・ルナ)

ジョエルの弟。ジャクソン共同体のリーダーでジョエルたちを受け入れる。

マリア(ルティナ・ウェスリー)

トミーの妻で、夫とともにジャクソンの共同体を統治する。

アイザック(ジェフリー・ライト)

「WLF(ウルフ)」のリーダー。目的のため手段を選ばない残虐な性格。

ゲイル(キャサリン・オハラ)

ジョエルのセラピスト。ジャクソンの住人として人々の平和を願う。

山寺宏一、潘めぐみ、森なな子ほか、ゲーム版からのキャスト続投

またこの度、同作の日本語吹替版の配信が決定! 前シーズンでゲーム版からの10年ぶりの続投となった、ジョエル役の山寺宏一、エリー役の潘めぐみ、トミー役の高橋広樹らに加え、新登場のアビー役に森なな子、ディーナ役に嶋村侑、ジェシー役に杉田智和など、本シーズンでもゲーム版で同役の吹き替えを務めた豪華声優陣が再共演を果たした。

日本語吹替版は2025年6月ごろの配信に向け現在制作中だ。先駆けて『THE LAST OF US』シーズン2字幕版は本日よりU-NEXTにて独占配信開始。本作でエリーを演じるベラ・ラムジーのコメント付きのプロモーション映像も到着。

■エリー役ベラ・ラムジーコメント付きプロモ映像

https://youtu.be/W5xabfVywQg

『THE LAST OF US』シーズン2配信情報

『THE LAST OF US』シーズン2(全7話)

【字幕版】2025年4月14日(月)第1話配信予定 以降毎週月曜週次配信

【日本語吹替版】2025年6月配信予定

(海外ドラマNAVI)