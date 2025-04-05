¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë½ÅÍ×ºî¡ª ¡È2025Ç¯É¬¸«¡É¤ÎºÇ¿·¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ3Áª
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÄ¶Âçºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¾×·â¤È¶½Ê³¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡£Àè·î27Æü(ÌÚ)¡¢2026Ç¯Á´ÊÆ¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È»×¤ï¤ì¤ëÁíÀª27Ì¾¤¬¶ÛµÞÈ¯É½¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯·à¾ì¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÂ³¡¹¡ª¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¿·¾Ï¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ë¡¢º£Ç¯·à¾ì¸ø³«¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥ëºîÉÊ¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð¡ª
¢§Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù
¡ÈÀµµÁ¤Î¾ÝÄ§¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ò¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ó¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡£¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¥µ¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥í¥¹¤¬³«¤¯¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Æ¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬¡¢À¤³¦ÂçÀï¤Î´íµ¡¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Îº®Íð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤³¤È¥µ¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¡Ë¤Ë¡¢¡Ò¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¡Ó¤È²½¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¥í¥¹¡Ê¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¡Ä¡ª¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿±¢ËÅ¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
Á´À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤ÎËÜºî¡£¡Ò¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ó¤Ç¤¢¤ë¥µ¥à¤Î¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Íã¤ò¶î»È¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶õÃæÀï¤ä¡¢¥í¥¹ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÊÑËÆ¤·¤¿¡Ò¥ì¥Ã¥É¥Ï¥ë¥¯¡Ó¤È¤Î¥¹¥ê¥ë°î¤ì¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È2Ì¾¤¬¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¶ÛµÞÈ¯É½¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¿·¾Ï¤Ë¤É¤¦·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½¡½·à¾ì¸ø³«Ãæ¤Îº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç´Ñ¤Æ¤ª¤¤¿¤¤°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§5·î2Æü(¶â)ÆüËÜ¸ø³«¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¶ÛµÞÈ¯É½¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢5·î2Æü(¶â)ÆüËÜ¸ø³«¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥ëºÇ¿·ºî¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë°»ö¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ç¤â¡¢¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Ä¶¥¯¥»¶¯¤ÊÌµË¡¼ÔÂ·¤¤¤Î¿·¥Á¡¼¥à¡Ò¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ó¤ÎÃÂÀ¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¡Ò¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼°Ê³°¤Î5¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦¥Ü¥ÖÌò¤ò±é¤¸¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥×¥ë¥Þ¥ó¤Î·×6Ì¾¤¬Æ²¡¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ª¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡× ¿·¾Ï¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿·¥Á¡¼¥à¡Ò¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ó¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ·â¤Ç¤¤ë¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡ÓÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÎà¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¡Ä°Ç¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£¿Í¡¹¤¬±Æ¤À¤±¤ò»Ä¤·¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤¡ÒÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÌµË¡¼Ô¤¿¤Á¡Ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ç¤â¡¢¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ªÀ¤´Ö¤«¤é¸«Êü¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÛ¤é¤¬¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¤¤¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢¿ÍÀ¸µÕÅ¾¤ò¤«¤±¤¿¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡Ò¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¡¿¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤Î¡ÈËå¡É¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤µ¡´Ø¤Ç¶¯À©Åª¤ËÍÜÀ®¤µ¤ì¤¿°ìÎ®¤Î°Å»¦¼Ô¥¨¥ì¡¼¥Ê¡Ê¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¡Ë¡£°¤ÎÁÈ¿¥¥Ò¥É¥é¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¡¢°Å»¦Ê¼´ï¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¿Í³Ê¤ò¼è¤êÌá¤·¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤ÆÀï¤¦¸É¹â¤ÎÄ¶¿ÍÊ¼»Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¡Ê¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡Ë¡£¥í¥·¥¢¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¤È¥¨¥ì¡¼¥Ê¤Î¡ÈÉã¡É¡¢¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤òÌ¾¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºßÌµ¿¦¤Î¥ì¥Ã¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡¿¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î½ÅÀÕ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¤Ë²á¤Á¤òÈÈ¤·¡¢Á´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¸µ¥¨¥ê¡¼¥È·³¿Í¤ÎUS¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê¥ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¡£¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¥³¥Ô¡¼Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÃ£¤Îµ»¤â»È¤¤¤³¤Ê¤¹°Å»¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤ä¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¤é¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥¿¥¹¥¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥¢¡¦¥É¥ì¥¤¥³¥Õ¡Ê¥ª¥ë¥¬¡¦¥¥å¥ê¥ì¥ó¥³¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÄ¤¤¤³¤íÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊª¼Á¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥´¡¼¥¹¥È¡Ê¥Ï¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ó¡á¥«¡¼¥á¥ó¡Ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡ÙËÜÊÔ¤Ë·Ò¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¡È²¿¤«¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤À¸«¤Ì¶½Ê³¤ÈÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡ª
¢§2025Ç¯²Æ¸ø³«Í½Äê¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù
¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥½¡¼¡¢¥¢¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¹ñÆâ³°¤ÇÆÃÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥Ã¥É¥×¡¼¥ë¡Ä¤ÈÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÂ£¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¥Á¡¼¥à¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¡É¤òÉÁ¤¯¡¢¤³¤Î²Æ¸ø³«Í½Äê¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë4Ì¾¤â¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î¶ÛµÞÈ¯É½¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤°ìºî¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ½é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥Á¡¼¥à¡£Á´4Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢³§¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë±§Ãè¤Ç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Â·¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡£¤½¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢MCU¡Ê¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤Ë»²Àï¡ª
Å·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥ê¡¼¥É¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¡¿¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯(¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë)¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤¬¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¿½Ì¼«ºß¤È¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤È¡¢Âî±Û¤·¤¿ÃÎÀ¤ÈÈ¯ÌÀ¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎ¬²È¡£¥ê¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¡¿¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó(¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼)¤Ï¡¢Æ©ÌÀ²½¤ä¶¯ÎÏ¤ÊÎÏ¾ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡£¥¹¡¼¤ÎÄï¤Ç¡¢±ê¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¡¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥È¡¼¥Á(¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó)¤Ï¡¢Á´¿È¤ò±ê¤ËÊñ¤ß¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¼ã¤¯ÍÛµ¤¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥É¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢´ä¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¸Ç¤Ê¿ÈÂÎ¤ò»ý¤Ä¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡¿¥¶¡¦¥·¥ó¥°(¥¨¥Ü¥ó¡¦¥â¥¹¡á¥Ð¥¯¥é¥Ã¥¯)¤Ï¡¢¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ë²øÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤ÇÀïÆ®ÎÏ¤âÈ´·²¡£¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê£´¿Í¡È²ÈÂ²¡É¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¤³¤Î²Æ¡¢±§ÃèºÇÂç¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡½¡½¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥Á¡¼¥à¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¡É¤ò½é¤á¤ÆÌÜ·â¤Ç¤¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡§¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¡Ù¡£¤³¤Á¤é¤â¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¿·¾Ï¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
(C)2025 MARVEL