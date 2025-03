JO1のメンバーセルフYouTubeコンテンツ「PLANJ」(読み:プラント)にて、メンバーの個性が続々と世に放たれている。「PLANJ」とは、メンバー自身が表現したいものが見られる貴重なコンテンツ。JO1が個々のスキルアップとそれをグループに還元することを目標に、音楽に限らず、グループやメンバーの個性を自由に表現して発信。個人にフォーカスした、普段なかなか見られない表情や特別なシーンがたくさん届けられている。

(関連:【動画あり】ダンスボーカルグループの枠に収まらないオリジナル曲を披露するJO1のメンバーたち)

「PLANJ」という名前には、“PLAN J”(プラン ジェイ)=「JO1の夢や目標までの計画」と、“PLANT”(プラント)=小さなものから大きなものまで自分の表現を形にして植えていく、というふたつの意味が込められており、2023年8月16日に初投稿されてから、2025年3月19日現在第16弾まで公開されてきた。このシリーズのなかで12曲のオリジナルソングが発表されている。メンバーそれぞれの個性が存分に発揮されている楽曲ばかりで、彼らの成長を感じられ、そのなかでも、いい意味で“JO1らしくない”楽曲が目立つ。

例えば、第6弾で発表された木全翔也のオリジナルソング「easy life」。木全が作詞曲を手掛けたこの楽曲は、シンクロダンスを武器としているJO1にとって、真逆のイメージとも言える楽曲かもしれない。木全本人が「緊張をとるみたいな感じで聴き流してくれると嬉しい」(※1)とコメントするように、ゆったりと聴くことができる。歌詞では「すっぽかしても良いんじゃない?」「二度寝かましてみても良いんじゃない?」と、まさに「easy life」を表現。頑張りすぎて休みたいときに聴くと、フッと肩の力が抜けそうだ。また、曲中には木全の愛猫・wasabiの鳴き声も登場している。こういった遊び心も、この企画の良さだろう。

さらに、第16弾で発表された河野純喜のオリジナルソング「Singing in the rain」も、セルフプロデュースならでは。これまでのJO1にあまりなかったピアノ伴奏の楽曲となっており、河野の美しい歌声が聴こえる。MVでも、これまでになかったようなドラマシーンからスタート。河野が手掛けた歌詞が、よりいっそう心に響く映像となっている。

なかには新たな一面を見せたメンバーもいる。第3弾で公開された鶴房汐恩のback number「西藤公園」のカバーでは、彼の振り幅の大きさが感じられる。JO1の楽曲ではラップパートを担当することが多い鶴房が、ボーカルスキルを存分に発揮しているのだ。さらに映像ディレクションにも挑戦しており、鶴房の新しい才能に気づかされるきっかけになった。

第4弾では、白岩瑠姫がオリジナルソング「ひまわり」をバンドスタイルで披露した。普段は、クールで王子様のような雰囲気を纏う白岩だが、MVでは熱い部分が垣間見える。ちなみに今作は、なんと学生時代からライブハウスで演奏していた楽曲とのこと。1月27日に開催されたソロ公演『Who am i ?』が全編バンド形式で行われたことから、JO1のライブでも白岩のギター姿を見れる日を待ちたい。

なかでも筆者が一番驚いたのは、第9弾で公開された豆原一成のオリジナルソング「Not Puppy Love」だ。この楽曲では豆原が作詞に参加し、全英語詞に挑戦している。〈Don’t call me cute/Just call me your man〉(かわいいなんて呼ばないで/君の男って呼んでくれ)といった、大人っぽい歌詞が印象的。高校2年生の17歳でJO1としてデビューし、“かわいい豆ちゃん”として愛されてきた豆原。5年間の成長を感じさせる、新たな境地を開いた楽曲と言えるだろう。

この他にも、英語詞の楽曲をカバーした與那城奨、映像プロデュースにも携わったオリジナルソングを発表した大平祥生、朝・昼・夜をテーマに三部作を発表した川尻蓮、Crystal Kay「恋におちたら」をカバーした金城碧海、好きなものを詰め込んだオリジナルソングを発表した佐藤景瑚、“らしさ”全開のオリジナルソングを発表した川西拓実のコンテンツも投稿されている。それぞれの個性が溢れているので、ぜひチェックしてほしい。

もともと高いボーカルスキルとダンススキルを備えていたJO1。「PLANJ」で見せる個人の表現は、きっと他のメンバーの刺激にもなるはず。こういった活動を通じて「PLANJ」の目標でもある“グループへの還元”によって、JO1はますます大きくなっていくだろう。ここに多くの“JO1らしくない”楽曲が並んでいるということは、まだまだ成長の可能性があるということ。「PLANJ」をきっかけに、表現の幅をどんどん広げていってほしい。

※1:https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/144098/2

(文=鈴木敦美)