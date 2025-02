【盛りすぎチャレンジ 第3弾】2月17・18日 開始

ローソンは、「盛りすぎチャレンジ」第3弾を2月17・18日より開始した。

2月4日より3週連続で実施中の「盛りすぎチャレンジ」第3弾がいよいよスタート。今回はローソンのスイーツブランド・Uchi cafeより「どらもっち」、「大きなチョコシュー」が47%増量で登場する。

そのほか、「具!おにぎり ポーク玉子」や「もっちりとしたピザパン」、「サクサク食感のつな揚げ」といった多数の商品がラインナップ。期間中は対象商品がお値段そのままに内容量アップで販売される。

なお、商品は各店舗で無くなり次第終了となる。

□ローソン「盛りすぎチャレンジ」のページ

【【ローソン】盛りすぎチャレンジ【第3弾】※沖縄除く全国】

